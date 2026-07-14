海關油麻地搗多個賣私煙攤檔　拘2男3女共檢16800支懷疑私煙

香港海關一連兩日（7月12至13日）於油麻地上海街、廟街一帶進行反私煙行動，成功搗破合共4個懷疑流動私煙售賣攤檔，兩日內合共檢獲約16,800支懷疑私煙，市值約7萬5千元，應課稅值約5萬5千元，並拘捕兩男三女本地人，年齡介乎32至75歲。



海關拘捕兩男三女本地人，年齡介乎32至75歲。（李家傑攝）

海關近日發現油麻地近廟街一帶有懷疑販賣私煙活動，遂展開連串偵查，鎖定多個懷疑售賣私煙的攤檔。海關繼昨日下午拘捕並落案起訴一名71歲本地無業男子後，於今日下午，再於油麻地上海街及廟街一帶埋伏，突擊搜查3個懷疑售賣私煙的流動攤檔。

行動中，有4名本地人士被拘捕，海關檢獲合共10,500支懷疑私煙，巿值約5萬元，應課稅值約3萬5千元。5名涉案人士均報稱無業，被捕時正在看檔或售賣私煙，全部已被落案起訴。

香港海關一連兩日（7月12至13日）於油麻地上海街、廟街一帶進行反私煙行動。（海關提供圖片）

香港海關一連兩日（7月12至13日）於油麻地上海街、廟街一帶進行反私煙行動。（海關提供圖片）

香港海關一連兩日（7月12至13日）於油麻地上海街、廟街一帶進行反私煙行動。（海關提供圖片）

香港海關強調，會繼續以嚴厲執法回應私煙罪行，持續打擊非法活勳。海關呼籲市民切勿購買來歷不明的私煙，亦不應參與任何買賣私的活動。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。