火炭山尾街爆食水管　樂林路樂蓮徑暫停食水供應　水務署安排水車

火炭山尾街今日（14日）清晨5時左右爆水管，有途人報案指山尾街19至25號對開行車線有地底水管爆裂，黃泥水湧出。警方其後通知水務署到場關水掣及搶修。受事件影響山尾街介乎穗豐里與桂地街之間的來回方向行車線一度封閉。



火炭山尾街爆食水管。（「24小時各區交通消息資訊台」圖片）

火炭山尾街爆水管，食水湧出路面。（Facebook「馬路的事 (即時交通資訊台)」圖片）

火炭山尾街爆水管，食水湧出路面。（Facebook「馬路的事 (即時交通資訊台)」圖片）

水務署在Facebook專頁「滴惜仔 」稱，就今日於火炭山尾街的水管滲漏事故，經了解後確認涉事水管為一條直徑150毫米的食水供水管，用作供應食水予樂林路及樂蓮徑一帶。我們正為受影響用戶提供臨時食水，包括安排至少4架水車並放置於屋苑附近，方便市民取水。

受事故影響，山尾街須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。駕駛人士請留意現場交通指示。

署方工程團隊正全力進行水管維修，並會盡快完成有關的水管維修工程及恢復食水供應。我們已就事件與沙田民政事務處及當區區議員保持緊密聯繫，為受影響居民提供適切的協助。就事件為市民帶來不便，我們表示抱歉。

運輸署宣布，因水管爆裂，火炭山尾街（來回方向）介乎穗豐里與桂地街之間的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。受影響的九巴第81K、280X號線須改道行駛，有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。