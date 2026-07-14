荃灣路新行車橋連續3日發生車禍　今日半小時內3宗撞車涉7部車

本周日（12日）荃灣路往九龍方向的新行車橋正式開通，然而開通短短3日來，荃灣路相同位置連續3日接連發生交通意外。今日（14日）早上8時，半小時內發生3宗交通意外，涉及最少7部車，一人輕傷。



早上8時24分，兩部私家車在荃灣路往葵涌方向的快線相撞，事件中無人受傷，但其中一車冒煙。

3分鐘後，同一方向有4車「串燒」，包括私家車、的士和七人相，同樣無人受傷；至8時30分有兩私家車相撞，一人頸痛。

今早8時許，荃灣路往九龍方向又發生車禍，現場交通擠塞。（Ka Lok Fong圖片）

新路開通3日 荃灣路連續3日發生交通意外

本周一（13日）上午近9時上班時段，荃灣路快線往九龍方向有3車連環相撞，私家車頭玻璃碎裂，安全氣袋彈出。私家車司機事後在現接受警員調查。涉事車輛其後由拖車運走，一人受輕傷，無須送院。

本周日（12日）中午12時10分，警方接報，荃灣路近永得利廣場對開，有4車相撞，包括3輛私家車及1輛的士。當時4車沿荃灣路往九龍方向行駛，因前車收慢，導致後車收掣不及撞上。事件中一名私家車男乘客報稱胸口不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

警方到場處理。（車cam L（香港群組）影片截圖）

本周日（12日）清晨4時許，即新路段正式啟用前，有一輛的士駛至涉事新路段一個分岔位懷疑自炒，橫亘路中。有網民懷疑是駕駛者未有留意有新路段將會開通，所以駛至時發生意外。

今日（12日）清晨4時許，有一輛的士在涉事新路段前的一個分岔位自炒。

路政署表示，連接荃灣路（往九龍方向）快線到葵涌道的新建單線行車橋，將在7月12日上午6時啟用，以紓緩葵青交匯處上斜路交通擠塞的情况。（路政署提供）

而本周日（12日）上午6時，當局正式啟用、連接荃灣路（往九龍方向）快線到葵涌道的新建單線行車橋。路政署表示，新路段開通後，由葵青交匯處上斜路的車輛，將無需切線進入荃灣路慢線；荃灣路快線的車輛，將可直接經新橋前往葵涌道。該路段將由原來「4線入，3線出」提升至「4線入，4線出」，提升交通容量，改善附近一帶的交通情况。

路政署提醒駕駛人士盡早選定行車線。在最右方的新橋只通往觀塘、荔枝角及旺角等目的地，並將不能經9D出口前往3號幹線。如需經3號幹線前往尖沙咀、香港（西）及大嶼山等，應沿用原有的荃灣路天橋，並靠左行駛。