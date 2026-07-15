土瓜灣惡煞車房刑毀｜油博士：被尋找男子為顧客　與店舖無關連

土瓜灣靠背壟道85號地下一間房，上周五（10日）遭多名大漢持械闖入破壞。消息指，事件疑與黑幫成員「爭女」有關，警方經調查後拘捕兩名有黑幫「和勝和」背景的男子。涉事車房「Dr. Lube 油博士」今晚（15日）在社交平台發帖，稱當日有8名戴口罩的人到場「聲稱尋找一名顧客，並作出破壞行為」。車房強調被尋找的人只是顧客，「有關事件與本店業務及人員並無任何關連」，車房會全力配合警方調查。



多名身穿黑色上衣和戴口罩的男子持武器，闖入土瓜灣靠背壟道85號地下一間車房。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車房聲明全文：

本店就2026年7月10日（星期五）下午1時23分發生的突發事件，現作出以下嚴正聲明：

本店與事件絕無關連

當日有8名戴口罩人士乘兩輛私家車到場，聲稱尋找一名顧客，並作出破壞行為。本店鄭重澄清，該名人士只是顧客，有關事件與本店業務及人員並無任何關連。本店對事件深感遺憾，並對無辜受影響的設施表示無奈。

衷心感謝各方關懷

事件發生後，我們收到不少顧客、合作夥伴及朋友的慰問與關注，本店謹此致以由衷感謝。大家的支持是我們繼續謹守崗位的最大動力。

案件已交警方處理

本店已即時報案，並全力配合警方調查。由於案件已進入執法程序，現階段不便透露細節，但我們會密切跟進最新發展，並適時向公眾作出更新。

本店一向秉持守法經營、服務社區的原則，對是次暴力行為予以譴責，並希望社會各界保持理性，切勿誤信未經證實的消息。

此致

各位顧客、合作夥伴及各界友好

Dr. Lube 油博士 謹啟

2026年7月15日

土瓜灣靠背壟道85號車房「Dr. Lube 油博士」早前遭刑事毀壞，店方發聲明回應事件。（facebook截圖）

網上流傳的影片顯示，案發當日多名身穿黑色上衣和戴口罩的男子持武器，闖入靠背壟道85號地下一間車房大肆破壞，其間傳出呼喝聲和「乒鈴嘭唥」聲響。兩名女途人行經車房對開行人路，不以為然，「淡定」離開。群煞「掃場」後逃離現場，當中有人高呼「X你老X」。拍片者從對面馬路拍攝，一度表示「唔知咩料」，片段便完結。

群煞闖入車房大肆破壞，其間傳出呼喝聲和「乒鈴嘭唥」聲響。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警方表示，案發於上周五（10日）下午1時23分，車房負責人報案，指有8名戴口罩的男子分乘兩部私家車到場，有人持刀棍及鐵錘衝入，聲稱尋找車房一名顧客；但該顧客並不在場，各人破壞後乘私家車逃去。警員接報到場調查，車房內一個值500元的貨架及一部約值2,500元的空氣清新機損毀，案件列作「刑事毀壞」。

兩名女途人行經車房對開行人路「淡定」離開。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警方翻查大量閉路電視片段深入調查後，昨日（14日）在油麻地兩間賓館內，以涉嫌「刑事毁壞」拘捕50歲姓吳及49歲姓鄭男子，兩人均報稱無業。兩人現正被扣留調查，案件仍在調查當中。警方目前正追緝其餘5名涉案在逃的中國籍男子，由九龍城警區反三合會行動組第一隊接手跟進。

消息指，被尋找的36歲姓蔡男子有黑社會新義安背景，早前曾與涉案者因「爭女」爭執。事發時兩名被捕人與同黨戴上口罩、手持木棍及鐵錘，闖入涉事車房稱欲尋找蔡男。職員指蔡男不在場，被捕人與同黨即大肆破壞，毀壞車房內兩個貨架後，登上兩輛私家車逃去。