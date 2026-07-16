港鐵小蠔灣車廠附近信號設備故障　機場快綫東涌綫一度受阻

今日（16日）上午11時42分，港鐵宣佈，由於小蠔灣車廠附近有信號設備故障，機場快綫及東涌綫的行車時間受阻。至下午1時左右，完成臨時復修。



處理事件期間東涌綫及機場快綫列車服務維持，工程人員冒雨把握車與車之間的短時間，在路軌範圍進行工作，修復相關的信號設備。（港鐵提供圖片）

事故期間列車比原定時間多10至15分鐘，市區預辦登機服務的截止時間亦有受影響。

至1時左右，該信號設備完成臨時復修，機場快綫及東涌綫列車服務逐步回復正常，市區預辦登機服務的截止時間回復至航班起飛前90分鐘。

小蠔灣車廠附近信號設備故障，導致機場快綫及東涌綫行車時間一度受阻。（資料圖片）

列車服務稍作調整如下：

- 東涌綫來往香港至東涌站10分鐘一班

- 機場快綫來往香港至博覽館站15分鐘一班

市區預辦登機服務的截止時間，由航班起飛前90分鐘改為120分鐘。

港鐵人員正處理事件，請乘客為行程預留充裕時間，亦可考慮使用港鐵其他線路或其他交通工具。

城巴加密班次

因應港鐵機場快綫及東涌綫服務受阻，城巴機場快線A11、A21及A29現正加密班次，便利市民及旅客往返機場及疏導人潮。

下列路線來回方向現正加強服務：

- A11 （機場/港珠澳大橋<>北角碼頭）

- A21 （機場/港珠澳大橋<>紅磡站）

- A29 （機場/港珠澳大橋<>將軍澳、寶琳）

城巴會繼續留意情況，適時再調整服務

