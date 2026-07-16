港鐵小蠔灣車廠附近信號設備故障 機場快綫東涌綫一度受阻
撰文：凌逸德
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今日（16日）上午11時42分，港鐵宣佈，由於小蠔灣車廠附近有信號設備故障，機場快綫及東涌綫的行車時間受阻。至下午1時左右，完成臨時復修。
事故期間列車比原定時間多10至15分鐘，市區預辦登機服務的截止時間亦有受影響。
至1時左右，該信號設備完成臨時復修，機場快綫及東涌綫列車服務逐步回復正常，市區預辦登機服務的截止時間回復至航班起飛前90分鐘。
列車服務稍作調整如下：
- 東涌綫來往香港至東涌站10分鐘一班
- 機場快綫來往香港至博覽館站15分鐘一班
市區預辦登機服務的截止時間，由航班起飛前90分鐘改為120分鐘。
港鐵人員正處理事件，請乘客為行程預留充裕時間，亦可考慮使用港鐵其他線路或其他交通工具。
城巴加密班次
因應港鐵機場快綫及東涌綫服務受阻，城巴機場快線A11、A21及A29現正加密班次，便利市民及旅客往返機場及疏導人潮。
下列路線來回方向現正加強服務：
- A11 （機場/港珠澳大橋<>北角碼頭）
- A21 （機場/港珠澳大橋<>紅磡站）
- A29 （機場/港珠澳大橋<>將軍澳、寶琳）
城巴會繼續留意情況，適時再調整服務