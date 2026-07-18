馬鞍山琴行變零門檻社區Band房　店長牽線5少年合奏活著Viva爆紅

每到週五夜幕低垂，熙來攘往的馬鞍山商場內，便會迴盪起略帶青澀、節拍偶有微瑕的樂音。行色匆匆的路人不由自主地停下腳步，在急促喧囂的都市步伐中，騰出一絲空閒去感受音樂的洗禮。



一首《活着Viva》的合奏，令這支由五個少年組成的樂團在網絡上爆紅。樂團成員原本形同陌路，全因馬鞍山柏斯琴行分店店長黃先生（Ken）在背後牽線，才讓這群年輕的音樂靈魂交織在一起。



曾參與大熱節目《中年好聲音2》海選的Ken，深感這種音樂之路並不適合自己。「主流已經夠大力了，始終要有些人在旁邊，揮揮手說：『喂，我在這裡。』」海選止步後，他決定另闢蹊徑去推廣音樂，將琴行化作「零門檻」的 Band 房，凝聚熱愛音樂的年輕人。這場他自言有點「任性」的嘗試，源於29年前一個被現實捏碎的音樂夢。



打造這個社區Band房的，是柏斯琴行馬鞍山分店店長Ken，他感謝公司讓他有發揮空間，「任性」地做他喜歡的事。（梁鵬威攝）

因現實考量放棄學音樂留憾

傳統觀念總認為「香港地搞藝術注定要乞食」，這道無形的枷鎖，令無數人的音樂夢未起步便已受阻，Ken也是其中一人。

Ken的音樂啟蒙，源自1993年、中一時人人手持的一支牧童笛。當時隨意吹奏，他竟發現電視台播放的劇集主題曲能信手拈來，對音樂的興趣油然而生。二胡成了他正式鑽研的第一種樂器，之後他又涉獵過口琴、鍵盤、色士風等。

1997年，就讀中五的Ken獲香港演藝學院取錄修讀二胡。然而在那個年代，大家深信「玩音樂搵唔到食」，讀大學才能有穩定發展。在現實考量與家人的反對下，他只能放棄讀音樂。畢業後，他曾做過一年枯燥的學校行政工作，終究覺得「做自己不喜愛的事，沒有那個心，走不下去」。最終在2003年，他決定轉投連鎖琴行工作，尋回與音樂相伴的生活。

柏斯琴行馬鞍山分店店長Ken自幼愛音樂，一支牧童笛讓他與音樂結下不解之緣，之後他從事琴行工作約20年，與音樂相伴。（梁鵬威攝）

不當主流 另闢蹊徑推廣音樂

這份琴行工作一做便將近 20 年。中途，在 2019 年他曾短暫轉行，卻跌得損手爛腳，而且有感音樂始終是他真正的歸宿，故兩年前，他重操故業，到柏斯琴行馬鞍山分店工作。

他也曾報名參加《中年好聲音》海選，無奈在初步階段便被淘汰。事後他仔細檢討，發現電視節目的競賽氛圍與自己不合，決定不再強求。反而，他在馬鞍山這間分店，發掘了另一條與別不同的音樂推手之路。

Ken 深感香港的音樂場地匱乏，希望能創造一個自由的空間，讓熱愛音樂的人無拘無束地即興演奏。（梁鵬威攝）

主動與客人Jam歌 盼啟發不同的音樂路

Ken 深感香港的音樂場地匱乏，希望能創造一個自由的空間，讓熱愛音樂的人無拘無束地即興演奏，也讓大眾能多聽、多接觸不同的樂種，令香港的音樂土壤發展得更開闊。

因此，每當他在琴行看見有人試樂器、展現出不俗的演奏技巧時，他總會主動上前拿起樂器「Jam歌」，希望藉此啟發對方，而不必獨自盲目摸索、走冤枉路。「在這裡夾Band，其實不是要大家做得有多專業。在香港夾Band有很多門檻，而我這裡，是零門檻。除了給學生實習表演外，只要是愛玩音樂的人，都可以進來一起玩。」

Ken在柏斯琴行分店工作兩年間，遇到不少熱愛音樂的年輕人，便居中穿針引線，將他們集合起來夾Band。（梁鵬威攝）

五少年琴行夾Band 學習聆聽與溝通

Herwin 是第一個被 Ken 邀請一起 Jam 歌的少年，緊接着是 Micah、Eddie、Lucas 與 Jadon 兩兄弟。這群來自不同學校的「鐵腳」成員，每逢周五晚上便會準時在琴行集合。

對他們而言，這個零門檻的空間，除了是精進演奏技巧的訓練場，更是一場關於「溝通」的課堂。「夾Band先夾人，是因為人很難夾。」Ken說，在這裡不講求專業，講求的是互相補足與聆聽。當 4、5 個人一起說話，疊聲就會嘈吵；音樂亦然，在這裡，少年們學會了在適當的時候「彈少點」，給予同伴發揮的空間。

「之前沒試過與沒認識的人Jam歌，一開始真的緊張，不知道彈什麼。後來訓練到怎Jam，不是彈歌。」15歲的Lucas負責彈結他，疫情期間因在家無所事事而上網自學小結他，進而轉玩結他。來到這裡，他才發現與人合奏的奧妙。「自己一個練琴、練結他，只會聽自己有無Off-beat，但沒有真的聽到音樂大小聲、哪個位置多一點、少一點。在這裡夾Band，慢慢培育、及教我如何聽別人彈什麼，不會只Focus（專注）在自己的音樂中。」

同樣15歲的Herwin彈了七、八年古典鋼琴，疫情時開始摸索流行廣東歌，學會不看譜、隨心改節奏和旋律，兩年前機緣巧合下在琴行與Ken Jam歌，首次與陌生人合奏，為他打開了音樂新一扇門，如今他已無懼在公開場所演奏，更燃起街頭表演的興趣。有約2年打鼓經驗的11歲Micah，因為看電影《School of Rock》覺得鼓手有型而學鼓，如今也成了星期五的鐵腳之一。

Ken 遊走在客人、文件與樂聲之間，興之所至時，間中還會即席獻唱或拉奏二胡。（梁鵬威攝）

不怕甩Beat彈錯 自然不造作地Jam歌

他們沒有琴譜，全憑耳朵和默契隨心演奏，不怕丟拍子，也不畏彈錯鍵，更歡迎任何人隨時中途加入。Ken 則遊走在客人、文件與樂聲之間，興之所至時，間中還會即席獻唱或拉奏二胡。一群人自然不造作地 Jam 歌，只有最純粹的享受。「在這裡玩的年輕人很開心，他們不計較彈錯與否、不強求拍子是否絕對正確，那種快樂令人看得很爽，你會覺得他們真的很可愛。」Ken笑說。

作為打工一族，Ken本以為工作與理想始終有落差，他心中的追求未必能在職場實現。但他慶幸公司給予了足夠的自主空間，讓他能有點「任性」地發展出這個社區Band房：「我都好開心，現在在這裡有一個自己喜歡的事在做。多謝公司給予空間，讓我任性地去做我喜歡做的事。」

除了在店內默默耕耘，Ken也曾開設YouTube Channel分享音樂。不過他深信，音樂不應該只是冷冰冰的網絡短片，而是要落地、用身體去感受：「這個世界有太多寂寞的人。我希望有一個地方健健康康的，每週有一兩小時，大家聚一聚。夾Band時會有不同的 connection（連結）出現，我覺得這才是最美麗的事。」

Ken形容馬鞍山的街坊很美妙，大家因音樂而連繫。大家互相問候、互相關心，這種睦鄰關係在現今冷漠疏離的城市裏顯得格外珍貴。（梁鵬威攝）

默默以真摯待人 社區Band房連繫街坊

「我真的很多謝馬鞍山，做了20年琴行，馬鞍山的街坊真的是很 Wonderful（美妙）。」這裡不僅成為社區Band房，還成了街坊與家長們的「心靈樹窿」，他們因音樂而連繫。大家互相問候、互相關心，這種睦鄰關係在現今冷漠疏離的城市裏顯得格外珍貴。

Ken 也完全融入其中，愛與街坊分享心中所思所想。他笑言，小時候父母總教導不要向別人透露太多私事，但若十件事之中有十件都不能告訴人，未免太過可怕。「世界應該沒那麼差，向適當的人說多一點。正如最老套的一首歌：『從不相識開始心接近，默默以真摯待人』。如果我盡可能真心對待，大家是會收到的。」

每逢周五，馬鞍山這間琴行如同沙漠中的音樂綠洲。若你剛好經過，就能聽到一群少年在歡笑中彈奏香港人熟悉的廣東歌《海闊天空》、《有心人》、《活着Viva》。（梁鵬威攝）

冀港人落地用心感受事物 找出熱情所在

近年人工智能發展迅猛，但Ken深信，有些東西是機器或科技永遠無法取替。「現在是一個吹棒AI的年代，AI是很強大。但正正是AI的強大，幫你像工人一樣做了事，更需要我們空出雙手、空出時間，用腦袋、用感受，落地用心用身體感受一下周遭的事物。快找出你自己有熱情的事，人的熱情才是最重要。」

每逢周五，馬鞍山這間琴行如同沙漠中的音樂綠洲。若你剛好經過，就能聽到一群少年在歡笑中彈奏香港人熟悉的廣東歌《海闊天空》、《有心人》、《活着Viva》......正如網絡短片下的熱門留言：「辛苦了，未來的路靠你們小伙子了。」