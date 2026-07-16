秀茂坪反黑組破收債集團拘6少年　最細14歲　檢鐵蓮花及疑似校服

秀茂坪警區反三合會行動組人員根據情報分析及深入調查後，於本周一、周二（7月13日至14日）進行代號「雷霆」（THUNDERBOLT）暨「禁械」（FORBIDARMS）行動，成功搗破一個懷疑非法收債集團。



秀茂坪警區反三合會行動組人員搗破一個懷疑非法收債集團。（資料圖片）

行動中，人員於周一在秀茂坪邨展開埋伏行動，於一名14歲本地男童身上檢獲一樽油漆以及一個鐵蓮花。人員遂拘捕該名男童，涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」及「管有違禁武器」。

人員經深入調查後鎖定一個懷疑非法收債集團，相信該集團成員利用通訊軟件招攬及指使他人進行非法收債活動。人員於該兩日分別於上水區及觀塘區拘捕一名本地男子及兩名本地男童，年齡介乎17至18歲，涉嫌「串謀刑事毀壞」，他們相信為集團骨幹成員。

另外人員於周二分別於觀塘區及上水區拘捕兩名男童，年齡介乎15至16歲，涉嫌「刑事毀壞」。他們相信與另外兩宗「刑事毀壞」案件有關。所有被捕人已獲准保釋候查，須於八月中旬向警方報到。

警方呼籲市民，切勿因貪圖快錢或受朋輩影響，參與非法活動。警方重申，「刑事毀壞」最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。