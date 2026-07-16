歌手鍾雨璇扮買家約假鞋黨旺角站交收　成功擒人替朋友追回$1600

網上今日（16日）瘋傳影片，一名男子懷疑售賣假貨，在旺角港鐵站交收時被當場揭穿。片中一名女子緊扯戴帽男子的背囊，以普通話喝斥：「不行，你不能走！這個人賣假波鞋，還有網上騙案！」她又指控該男子售賣假貨後隨即失聯，要求對方即時退還約1,600元。其後再有受害人公開影片，指控懷疑遭同一男子行騙。片中事主質問：「師兄，你賣嗰個嘢假㗎喎。」對方以普通話裝傻回應「什麼？」，事主隨即追問退錢還是報警，影片就此結束。



據悉，該女子為歌手鍾雨璇，她事後亦在 Instagram發文分享事件，稱「成功擊敗假波鞋集團」。鍾雨璇接受《香港01》電話訪問時稱，因朋友在 Carousell 買鞋被騙，賣家兼失聯一個月，得知對方開新帳號再騙人，於是再約交收，最終在現場替朋友全數取回 1,600 元。



歌手鍾雨璇出手擒假鞋騙徒，於旺角站替朋友當場取回1600元。（threads／kirby_super_newstayclub）

鍾雨璇接受訪問表示，其朋友約一個月前於在網上平台Carousell看到一對市價約5,000元的限量版Nike Jordan 波鞋，竟然只售1,400元。她直言，當時已極力勸阻朋友「五千幾蚊係無可能千四蚊賣畀你。」，但朋友卻聽不入耳，猶如「鬼揞眼」一般繼續付款。她續指，騙徒起初相約她朋友交收，隨後又稱沒空藉故推脫，要求朋友先轉賬、後順豐到付。其後，騙徒發送了一個支付寶（Alipay）二維碼，要求朋友掃描，結果又被轉走1,400元人民幣，折合約1,600港元。

鍾雨璇表示，朋友在半個月至一個月前報警，警方雖然協助註銷了涉事的平台賬戶，但錢根本無法追回。她稱，在諮詢任職警務人員的朋友後，得知這類案件極難取回騙款，於是決定主動出擊。她建議朋友留意網上同款波鞋的貼文，果不其然，騙徒不久後又用其他賬戶進行詐騙。於是，她們假扮買家相約騙徒出來交收。

當昨日到達交收現場，由於朋友因膽小而不敢動手，眼見騙徒現身後，她隨即出手扯住該名內地男子背包，並將他拉到牆邊，按住他不讓其逃脫，又警告已得知他們是詐騙集團，是次為朋友取回騙款，並向他稱「唔好扮嘢！」再不退錢便會報警處理。其後騙徒開始「怯」，與主腦溝通一輪後，從袋內取出現金退還。鍾雨璇又稱，眼見該男子袋有大疊鈔票，懷疑他一天內到多個地方交收。

最後，在成功收回現金後由於要趕往工作，無法抽空配合警方到警署錄口供，她最終選擇不報警。在當面刪除手機錄影並警告對方「不要再幫人帶貨」後，便放走騙徒，與朋友離去。她形容，對方應是「艇仔」背後由龐大詐騙集團操控。