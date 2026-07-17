屯門官立中學男生昏迷｜傷者遭同學阻入課室　擒窗被推胸跌出走廊

屯門官立中學一名16歲姓鄧男學生，於本月3日遭同學推跌，受傷昏迷，被送往屯門醫院搶救，14歲男同學涉傷人被捕，獲准保釋候查。據了解，兩人為同班同學，案發當日他們上完堂，返回課室執拾東西，其間14歲男同學與另外4名同學，在門外阻擋傷者進入課室。傷者試圖從走廊一扇離地約95厘米高的窗戶爬進課室內，懷疑遭14歲男同學用雙手推胸，導致他往後跌在走廊上。



傷者自行前往學校的醫療室求助，當時他手指流血，獲職員包紮。其後傷者指劇烈頭痛，更開始嘔吐、出現痙攣並且暈倒，校方遂報警求助。據知，雙方過往無任何爭執或積怨，14歲男同學無情緒或精神上問題，但操行較差。



多名便衣警員在屯門官立中學校內調查。(資料圖片/梁偉權攝)

警方於7月3日下午2時52分接獲報案，指16歲男生在屯門青山公路青山灣段一中學懷疑暈倒。人員接報到場經調查，相信一名14歲男童，曾在上址一課室推倒該名傷者。案件列「傷人」，交由屯門警區重案組跟進；傷者昏迷被送往屯門醫院治理。

警方今日回覆查詢稱，人員已於7月13日在屯門區拘捕一名14歲本地男童，涉嫌「傷人」，他已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

屯門官中：事件為學生跌倒

屯門官立中學於當日晚上在其官方網頁上公布，指事件為學生跌倒，原文如下：「本校今日發生一宗學生跌倒事件，校方已即時為同學安排送院及接受治療。學校亦已啟動『危機處理小組』，為受影響同學及家長提供適切支援，並會持續關注學生的身心狀況。謝謝。」

多名便衣警員到屯門官立中學校內調查。(資料圖片/梁偉權攝)