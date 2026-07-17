荃灣的士司機猝死｜死者為家中經濟支柱　遺孤兒寡婦徬徨無助

58歲姓何的士司機，昨日（16日）晚上載客駕駛至荃灣馬頭壩道時，突然慢速切線，繼而剷上行人路撞鐵欄，他昏迷送院，搶救後不治。死者是家中經濟支柱，與妻子育有一名7歲兒子。妻子稱，死者沒有病患，如今猝然離世，兩母子徬徨無助，而且亦只能暫時跟兒子說爸爸上了天堂。



就現場所見，涉事的士引擎蓋打開，車頭沒有嚴重損毀，相信當時只是輕微碰撞鐵欄。警方將案件列交通意外有人身亡，但不排除是突然病發出事，死者死因有待檢驗。

涉事的士引擎蓋打開，車頭沒有嚴重損毀，相信當時只是輕微碰撞鐵欄。（李家傑攝）

死者何志聰58歲，家住大埔廣福邨。何太向《香港01》稱，二人育有一子，7歲，新學年將升讀一年級，但坦言二人沒有註冊結婚。她表示丈夫作息定時：「每日8至9個鐘，（下午）5點開，2點收，十幾年都係咁，租車；一路都無長期病患。」早一兩年曾發生交通意外，送院檢查過亦沒有顯示有任何明顯病患，如今猝然離世，令她感到相當愕然。

死者是家中經濟支柱，如今母子倆頓失依靠。她已經將事件告訴兒子，但他畢竟還年幼，不太理解：「識啲唔識啲囉細路仔，你話佢（死者）上咗天堂，佢（兒子）問幾時返落嚟？！」

58歲的士司機，在行駛期間慢速後撞欄，送院後不治。

涉事的士引擎蓋打開，車頭沒有嚴重損毀，相信當時只是輕微碰撞鐵欄。（李家傑攝）

警方調查後稱，晚上11時45分，58歲姓何男子駕駛的士沿馬頭壩道往荃灣海濱公園行駛時，該輛的士懷疑失控撞向欄杆。該名的士司機沒有表面傷痕，昏迷被送往仁濟醫院治理，至今日（17日）凌晨1時06分被證實死亡。的士上男乘客沒有受傷，無須送院。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36611346與調查人員聯絡。

涉事的士引擎蓋打開，車頭沒有嚴重損毀，相信當時只是輕微碰撞鐵欄。（李家傑攝）

涉事的士引擎蓋打開，車頭沒有嚴重損毀，相信當時只是輕微碰撞鐵欄。（李家傑攝）