飛鵝山私家車撼樹反肚　一人傷兩逃去　漁護署人員了解時遇襲送院

今日（18日）上午10時29分，警方接報一輛私家車在飛鵝山扎山道撼樹後翻側。據報車上3人爬出車外，另一人被困。救援人員到場時涉事私家車反轉路中，四輪朝天，一名23歲姓曾男乘客口部及四肢受傷，獲救送聯合醫院救治。一名漁護署人員了解事件時遇襲腳傷，亦被送往聯合醫院治理。私家車上另外兩名男子逃去。



警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」及「交通意外—有人受傷（政府財物損毀）後不顧而去」，交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進，正追尋兩名年約20至30歲男子，分別為私家車司機及乘客。



現場消息稱，私家車上3人落車後打算離開。湊巧有漁護處職員在附近工作，在意外現場約50米外見到3名男子形迹可疑，於是用手機拍攝，雙方因而爭執。漁護署職員報稱一度被搶手機及推撞，一人輕傷。據了解，當時3名男子懷疑企圖阻止漁護署職員報案。

其中一名男乘客受傷送院。（翁鈺輝攝）

警方經初步調查後相信，當時私家車沿扎山道落斜，駛至事發位置時，懷疑失控撞欄翻側，漁護署職員上前協助期間，其中一人懷疑被人用手推撞，腿部受傷。現場一名23歲姓曾男子自稱為私家車乘客，他口及四肢受傷。

漁護署回覆《香港01》查詢表示，該署兩名人員今早在馬鞍山郊野公園巡邏期間，至扎山道附近時，發現有交通意外發生。該署一名人員在了解事件時受襲受傷，亦送院治理。由於案件正由警方調查，該署會配合警方的調查工作。

私家車反轉路中。（翁鈺輝攝）