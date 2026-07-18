葵青及荃灣警區合辦禁毒活動　700師生掌心寫NO DRUGS創世界紀錄

暑假將至，為全面加強地區青少年的禁毒意識，並宣揚正向價值觀，葵青警區與荃灣警區今日（18日）於荃灣體育館攜手舉辦「『荃』心『葵』手禁毒啟動禮」。活動獲得地區團體、學校及社福機構的鼎力支持，吸引來自兩區多間中小學逾700名師生齊集現場，眾人更成功挑戰「最多人同時在手掌展示禁毒字樣及愛心圖案」的世界紀錄。



葵青警區指揮官總警司黃宏業致辭時表示，暑假期間青少年社交及外出活動增加，不法分子或會趁機以不同包裝及藉口引誘青少年接觸毒品，甚至以金錢誘惑參與販毒。警方期望透過暑假前的大型宣傳，提高學生的防範意識與抗拒誘惑能力，堅定對毒品說「不」。



是次活動成功挑戰「最多人同時在手掌展示禁毒字樣及愛心圖案的世界紀錄」。（警方提供）

「心靈大使」分享正向解難力量

為陪伴青少年走過成長的挑戰，大會於典禮上正式委任3名充滿正能量的傑出人士擔任「心靈大使」，包括單車世界冠軍黃金寶、著名歌手及演員孫耀威，以及全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會輪椅舞蹈金牌得主余俊延。

3名心靈大使在現場展開一場深刻的「心靈對話」，分享他們在面對高壓環境、逆境和突如其來的困難時，如何調整心態應對。黃金寶勉勵學生遇到人生的「逆風」時，要咬緊牙關、永不言敗；孫耀威亦分享，遇到壓力時要懂得「轉念」突破，絕不應依賴毒品逃避；余俊延則分享自己克服身體局限、勇闖世界舞台的故事。在未來一年，心靈大使將會深入兩區學校，宣揚抗壓、抗逆信息，增強學生對壓力的免疫力，協助他們遠離毒品。

3名心靈大使黃金寶（左一）、余俊延（左二）及孫耀威（右一），獲警務處署理助理處長、新界南總區指揮官楊文彬（右二）任命。（警方提供）

逾700師生任命為禁毒大使 攜手繪出世界紀錄

在一眾嘉賓及心靈大使見證下，全場近700名師生整齊起立，承諾拒絕毒品誘惑、積極傳播禁毒訊息，正式成為禁毒大使。完畢後，全場師生隨即進行世界紀錄挑戰。在世界紀錄認證官的見證下，逾700名師生在同一時間，共同於自己的左手掌寫上「NO DRUGS」字樣，並於右手掌繪上愛心圖案，象徵著「以愛與關懷守護同儕、以行動對毒品堅決說不」的深刻意義。

當全場高舉雙手、展現一片震撼的畫面，認證官正式宣布「最多人同時在手掌展示禁毒字樣及愛心圖案」世界紀錄挑戰成功。活動亦邀請兩名「成功戒毒過來人」分享真實故事，並由迦密愛禮信中學師生把故事改編成話劇演出，讓學生反思毒品對個人、家庭及前途的影響，鼓勵他們培養健康生活習慣，遠離毒品。

荃灣、葵涌及青衣區在地理與歷史上本為同一大區，人情相通。此次啟動禮由葵青警區與荃灣警區聯手合辦，旨在於暑假前夕為青少年構築最強禁毒屏障。活動獲得社會各界支持，邀得多位主禮嘉賓蒞臨，包括警務處署理助理處長、新界南總區指揮官楊文彬，葵青民政事務專員梁乘龍、荃灣民政事務專員區家盛、葵青警區指揮官總警司黃宏業、荃灣警區助理指揮官（行動）警司陳駿翔、葵青區撲滅罪行委員會主席林楚昭、荃灣區撲滅罪行委員會主席羅少傑、荃灣區撲滅罪行委員會副主席嚴徐玉珊、荃灣區少年警訊名譽會長會主席嚴玉麟及葵青區少年警訊名譽會長會主席馬家駿，以及多個校長會代表及地區人士等。此外，活動亦得到多個合作機構、社福團體及地區組織的全力支持，包括香港律師會、香港青年協會、香港遊樂場協會、新界青年聯會及香港晨曦會，展現了多方協作的強大凝聚力。

隨著主禮嘉賓共同主持啟動儀式，葵青及荃灣警區來年的禁毒活動正式拉開序幕，將持續聯同地區伙伴、學校及社福機構推展更多校園及社區禁毒活動，凝聚社區力量，共建無毒校園與平安社區。