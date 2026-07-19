有片｜葵涌醉漢搭的士不滿兜路　落車後持棍連扑3車　涉刑毀被捕

一名六旬男子乘搭的士時，懷疑因不滿的士司機「兜路」，與司機及友人爭執後下車，隨後竟持棍先後扑向3輛車。社交平台流傳一段影片可見，該名男子站在石蔭東邨的馬路中央，見一輛的士駛至，即揮棍作勢欲打，有圍觀市民受驚尖叫。警方經調查後，以涉嫌「刑事毀壞」將該名61歲男子拘捕。



一名黑衫男子持棍站在馬路中央，見一輛的士駛至，隨即揮棍作勢欲打的士，的士司機見狀大驚立即煞停。（Facebook: 我們都是石籬邨長大的 影片截圖）

社交平台Facebook流傳片段，顯示一名黑衫男子持棍站在馬路中央，見一輛的士駛至，隨即揮棍作勢欲打的士，的士司機見狀大驚立即煞停。男子走近的士司機位車窗，疑似與對方交涉。現場引來大批市民駐足圍觀。眼見黑衣男舉動瘋狂，有市民不禁尖叫，更有人驚呼：「的士佬都扑呀！」隨後見黑衣男未有進一步動作，亦有人驚魂未定地高喊：「唔扑（打）佢呀！」

昨日（18日）晚上10時49分，警方接報，指葵涌石蔭東邨一名男子持棍擊碎3輛車的車窗。人員到場調查，據了解，該名男子與友人用膳後一同乘坐的士回家，途中男子懷疑司機兜路，遂與司機及其友人爭執。其後男子自行落車，並坐在一個巴士站。其間他先後持疑似高爾夫球棍擊碎2輛的士及一輛巴士的擋風玻璃。人員到場調查，該名61歲男子滿身酒氣，涉嫌刑事毀壞被捕。

一名黑衫男子持棍站在馬路中央。（Facebook: 我們都是石籬邨長大的 影片截圖）