有片｜將軍澳海天晉住戶涉用鐳射筆掃射公園　網民斥刻意瞄準狗隻

昨晚（18日）有網民在社交平台Threads上載影片及發文稱，有將軍澳海天晉住戶利用鐳射筆向屋苑附近的公園「掃射」。貼主續稱，當時該道紅外線更疑似刻意「追縱」其正在散步的狗隻。他又指旁邊是兒童公園，呼籲市民經過要小心。另外，有網民留言指昨晚在同一地點遇到類似事件，起初還以為有人在玩BB彈槍，惟抬頭仔細一看，赫然發現有人在10多樓的高處手持鐳射筆向下照射，懷疑是同一人所為。



影片可見，貼主牽着的狗隻旁邊有一點紅光晃動，鏡頭隨後抬頭拍向海天晉的住宅大樓，在密密麻麻的單位中，清楚可見其中一個高層單位的露台位置正閃爍強烈紅光；另一影片可見，鏡頭放大捕捉到涉事高層單位，有一名住戶挨近露台欄杆邊，一隻手疑持鐳射向前伸出懸空，居高臨下地朝向地面照射。



貼主稱，當時該道紅外線更疑似刻意「追隨」其正在散步的狗隻。（threads／shiba.pogor）

警方表示，今日（19日）晚上8時09分，接獲報案指將軍澳唐俊街一個屋苑，疑有人以雷射筆照射屋苑附近公園。案件列作「投訴滋擾」跟進，暫時未有人被捕。

貼文引起網民熱議，大眾紛紛籲貼主報警處理「報警啦 ，影到埋單位好易搵到條友！」、「你快啲報警啦，你影到晒唔報嘅話佢就會害下一隻狗㗎！」亦有人稱「好恐怖!」、「攞塊鏡反彈！」事後貼主就稱，已將事件交給相關部門處理。

有影片拍得將軍澳海天晉高層單位，有一住戶挨近露疑手持鐳射筆向地面掃射。（threads／handcrafted__diy）