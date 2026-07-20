上環街頭MMA‧有片｜BYD男伸手出窗挑釁　的士司機踢車釀互毆

上環發生一宗BYD私家車司機、與的士司機上演街頭MMA事件。網上流傳片段顯示，兩部車在上環皇后街停車等燈時，前方的BYD私家車司機，突伸手出窗外挑釁，後車司機隨即落車上前腳踢前車，雙方初則口角，繼而動武。片段未有拍攝到後車，但據了解為一輛的士，懷疑私家車切線釀成衝突；兩名司機同告受傷送院，涉嫌「在公眾地方打鬥」，雙雙被捕。



BYD私家車在上環皇后街燈位停車，司機伸手出窗外（紅圈示）挑釁後方的士司機。（fb中港改車斗陰影片關注組）

MMA經過由前方另一車輛的車尾cam拍下。片段顯示事發在7月8日早上9時許，Cam車在皇后街與皇后大道西的燈位停車等候。後方一輛BYD私家車駛至，停下後司機把手伸出窗外，舉起手指揮動，狀似正在罵人。緊隨之的士身穿藍色T恤的司機見狀，立即下車。BYD司機見狀再做出有如叫人過來的手勢，的士司機隨即上前，起腳踢中BYD車身，再走到BYD前方。

BYD私家車在上環皇后街燈位停車，司機伸手出窗外挑釁後方的士司機，的士司機（藍衣者）下車上前腳踢私家車。（fb中港改車斗陰影片關注組）

BYD司機見座駕被踢，隨即開門下車指罵的士司機，雙手叉腰與對方對罵。兩人齟齬幾句後，BYD司機開門欲上車，的士司機卻手腳並用阻止，先用手關上BYD車門、再起腳踢車。BYD司機於是以雙手用力推其胸口，的士司機失平衡後退兩步，隨即與BYD司機大打出手。旁邊行人路上正在推手推車的長者、放狗的女子與另一女途人，均為之側目。

BYD私家車司機與的士司機（藍衣者）在上環皇后街燈位爆發衝突。（fb中港改車斗陰影片關注組）

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片段上載者直言「不知道發生了什麼」。有看過影片的網民打趣道：「兩師兄弟喺馬路相遇，一時興起練功」、「以武會友姐（啫）」；亦有人認為即使兩名涉事司機不動手，後車司機腳踢BYD的行為「刑毁都中緊（梗）啦」。

警方表示，於7月8日早上9時10分，接獲一名男子報案稱被打。人員到場經初步調查，相信私家車切線，司機與的士司機爆發衝突。的士54歲姓梁男司機頸部及面部擦傷；私家車41歲姓方男司機右膝和嘴角擦傷，並報稱背痛。兩人均被送往瑪麗醫院治理，同涉「在公眾地方打鬥」被捕。案件交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進。