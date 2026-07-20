海關檢過億元疑冒牌世界盃周邊物品拘13人　當中4人為18歲或以下

2026年世界盃剛圓滿結束，香港海關於今年5月26日至昨日（19日）偵破50宗與世界盃有關的侵權案件。海關指，一共檢獲24萬件懷疑冒牌物品，包括世界盃參賽隊伍的熱門球衣、足球以及球鞋，估計市值超過1億5,900萬元。



海關在行動中一共拘捕了13名人士，當中12名人士涉及在網上售賣一些侵權的冒牌球衣而被捕，值得注意的是，其中4名是年僅18歲或以下的青少年。海關犯罪及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊指，根據資料顯示，涉及網上售賣冒牌物品的18歲或以下青少年人數由2024年至今年為止，有上升趨勢。

海關一共檢獲24萬件懷疑冒牌物品，包括世界盃參賽隊伍的熱門球衣、足球以及球鞋，估計市值超過1億5,900萬元。（陳巧恩攝）

海關認為有關該趨勢主要有三方面的環境因素：第一，網路的匿名性，部分青少年的朋友誤以為在網上售賣冒牌物品較容易可以逃避到海關的偵查，但海關一直有利用大資料系統進行全天候的巡查、分析並進行精準的打擊，因此無論侵權活動的規模大小、手段有多隱蔽，基本上都是無所遁形。

第二，四年一度的世界盃為週邊商品帶來龐大商機，吸引部分的青少年人士企圖售賣一些冒牌物品去轉售圖利，亦有部分的青少年朋友純粹因為想轉售他們閒置的二手物品，用作賺取一些生活或者娛樂的開支，但他們缺乏有關的一個基礎的法律知識和危機感，令他們在未有核實清楚有關產品的真偽就放上網去轉售，誤墮法網。

第三，網路世界的普及性，現在的社交媒體和二手的買賣平臺相當普及，基本上使用者只需較低的成本，包括免費的價錢就可以登記帳戶便接觸到他們的目標顧客。有見及此，吳家俊指香港未來海關亦會走訪校園，以加強青少年守法方面的一個意識。

海關犯罪及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊指，根據資料顯示涉及網上售賣冒牌物品的18歲或以下青少年人數由2024年至今年為止，有上升趨勢。（陳巧恩攝）

海關呼籲市民應該光顧信譽良好的店舖或網店，若對所採購的貨品真的有懷疑，應先向相關的商標持有人或原代理查詢。海關指售賣冒牌物品是屬於刑事罪行，任何人士售賣或者為了銷售的用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪最高可以被判罰款50萬元，以及監禁5年，一旦罪成有機會將會對青少年未來升學或教育方面有所影響，故此海關奉勸青少年不要售賣冒牌物品，建立一個正確的價值觀和一個消費觀。