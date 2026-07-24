有片｜港鐵荃灣站馬騮闖入路軌被捕捉　列車服務一度受阻

繼昨日港鐵牛頭角站出現馬騮後，今日（24日）鐵路沿線再現馬騮蹤影。早上9時10分，警方接報有馬騮出現在港鐵荃灣站。至上午10時15分左右，警方稱馬騮已被捕捉，交漁護處跟壟，荃灣綫列車服務正逐步回復正常。



由網上片段可見，一隻馬騮在路軌上步行；其間亦不時張望月台上的乘客。

事故期間，港鐵稱，由於有動物（一隻猴子）進入荃灣站附近的路軌範圍，荃灣綫列車服務需要作出調整。受事件影響，往來荃灣及大窩口列車服務一度暫停。其後，警方及漁護署職員已將猴子帶離路軌範圍，列車服務逐步回復正常。

港鐵公司提供照片可見，警方及漁護署職員以綠色捕網捉住猴子並帶走。

港鐵荃灣站今早有猴子闖入路軌範圍。（黃煦緻攝）

港鐵綜合事件稱，今早約9時，車站職員發現一隻猴子於荃灣綫荃灣站路軌附近徘徊，即時通知警方及漁護署。處理事件期間，荃灣綫維持服務，但列車班次需稍作調整，大窩口站往來中環站曾調整至5分鐘一班車，往來荃灣站及大窩口站服務亦曾短暫暫停。其後警方及漁護署將猴子帶離路軌範圍，荃灣綫列車服務於約10時許陸續回復正常。

事件期間，港鐵透過車站及車廂廣播、MTR Mobile 及傳媒發放資訊，並於相關車站加派人手協助乘客。

事故期間大窩口站至荃灣站列車服務一度暫停。（黃偉民攝）