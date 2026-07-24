上環皇后街967線城巴座椅罅藏兩支大頭針　重案組接手跟進

接連有巴士的座椅發現有針。今日（24日）中午12時49分，一輛由金鐘開出的967線城巴，往天水圍方向，駛至上環皇后街近干諾道西分站時，車長接獲乘客通知座椅有針，遂立即報警；幸事件中沒有人受傷。



警員到場登車調查，巴士公司亦派員到場了解，在下層座位發現兩支約3厘米長的針，警方將案件列作刑事毀壞，交由港島總區重案組跟進，暫未有人被捕。



據了解，涉事針狀物為定位針，藏於下層左邊後排背向兩座位之間的罅隙。城巴指，發現兩支大頭針，並高度關注近期多宗同類事件，強烈譴責任何企圖傷害他人身體的行為。



據了解，涉事針狀物為大頭針，藏於下層左邊後排背向兩座位之間的罅隙。（黃學潤攝）

城巴回覆查詢時表示，該輛967號線往天水圍方向的巴士駛至上址時，車長接獲乘客通知，指下層後排座位發現兩支大頭針。車長隨即按既定指引通知車務控制中心並報警，事件中沒有乘客受傷。

城巴高度關注近期接連在車廂內發現尖銳物品的事件，並強烈譴責任何企圖傷害他人身體的行為。公司正就每宗個案全力配合警方調查，包括提供相關的車廂閉路電視片段。

城巴非常重視乘客的安全，公司已提醒車長加倍留意車廂情況，若發現任何異常，會即時通知公司跟進。城巴亦呼籲乘客，如在車廂內發現任何可疑物品，可在安全情況下即時通知車長作適切處理。