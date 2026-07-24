薄扶林道7號城巴座椅藏針刺傷人　警拘51歲婦涉企圖傷人刑毀檢9針

西區薄扶林道昨午（23日）發生巴士藏針傷人案，一名29歲女子乘搭城巴7號線時，遭藏於座椅的縫紉針刺傷送院。警方經調查後，同日晚上以涉嫌「企圖傷人」及「刑事毀壞」，拘捕一名51歲本地女子，並在其住所搜出其他7支同類型、相同長度的針，和另一支同類型但不同長度的針。



城巴7號線巴士7月23日發生座椅藏針傷人案，警方經調查後拘捕涉案女子，在其住所檢獲7支與涉案縫紉針同類型及相同長度的針，和另一支同類型的不同長度的針，以及被捕人的衣物、八達通等證物。西區警區刑事部署理總督察郭愉勤交代案情。（梁偉權攝）

西區警區刑事部署理總督察郭愉勤表示，警方接獲相關報案後，交由西區警區重案組第一隊跟進。人員翻查大量閉路電視及經情報分析，鎖定一名涉案的51歲本地女子，昨晚在其寓所，以「企圖傷人」及「刑事毀壞」將她拘捕，她正被扣查。探員亦在被捕女子的寓所，搜出7支與案中縫紉針同類型、相同長度的針，會進一步檢驗。警方展示的證物，尚有另一支同類型但不同長度的針。

城巴7號線巴士7月23日發生座椅藏針傷人案，警方經調查後拘捕涉案女子（右二），在其住所檢獲多支與涉案縫紉針同類型的針。（警方提供）

據了解，被捕女子為家庭主婦，居於案發地點附近，經常乘搭城巴7號線，其犯案動機有待調查。警方調查暫未發現她有精神病紀錄或曾與巴士公司有爭拗。初步調查料今次屬獨立案件，但仍會繼續調查其他同類案件是否有關。

城巴7號線巴士7月23日發生座椅藏針傷人案，警方經調查後拘捕涉案女子，在其住所檢獲另外7支與涉案縫紉針同類型及相同長度的針。（梁偉權攝）

城巴表示，昨午約2時半，城巴一輛7號線往石排灣方向的巴士駛至香港大學西閘時，車長接獲乘客通知，指上層中排座位發現一支縫紉針，車長隨即按既定指引通知車務控制中心並報警。事件中一名乘客受傷，送往瑪麗醫院接受治理。城巴正配合警方調查。

城巴7號線巴士7月23日發生座椅藏針傷人案，警方經調查後拘捕涉案女子，在其住所檢獲7支與涉案縫紉針同類型及相同長度的針。西區警區刑事部署理總督察郭愉勤交代案情。（梁偉權攝）

警方指，接獲巴士司機報案，指一名29歲姓陳女乘客，被一巴士座位上的針刺到。警員接報到場，於停泊上址的巴士上，檢獲一根長約3厘米的縫紉針。案件交由西區警區重案組跟進。該名女乘客臀傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。

巴士公司職員登上城巴上層，檢視有否其他位置有針。（林振華攝）

警方感謝巴士公司全力配合調查，令案件得以快速偵破；並提醒市民若在公共交通公具上，發現可疑物品，應立即通知車長或報警，切勿觸摸或移動相關物品。

警方指出，在公共交通工具藏針或放置任何可傷害人的物品，行為極度惡劣，嚴重威脅乘客安全，警方對任何破壞或罔顧公共安全的行為零容忍，會嚴厲打擊，將涉案者繩之於法。

企圖傷人及刑事毀壞均屬嚴重罪行，前者一經定罪，最高可判終身監禁；後者最高可判監10年。