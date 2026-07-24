將軍澳停車場傳異味　消防揭客貨車淪鬼油站兼漏油　檢逾千升汽油

撰文：凌逸德
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將軍澳公共屋邨停車場驚現社區危險品「炸彈」！消防處今日（24日）接獲將軍澳明德邨保安報案，指屋邨停車場內散發濃烈燃油氣味。消防人員迅速趕至現場，發現一輛無人看管及疑經改裝的客貨車，經搜查後於車內檢獲約1,080公升懷疑汽油，以及電子流量錶、油泵、油喉等加油工具，懷疑有人利用該車輛作非法燃油轉注用途。

調查期間，車廂內更有燃油滲漏。（Facebook 香港消防處 Hong Kong Fire Services Department）

消防處在社交媒體Facebook表示，人員調查期間，客貨車車廂內更有燃油滲漏，相當危險。人員隨即控制洩漏範圍及疏散附近人士，以防情況惡化。

處方指，不法分子在公共屋邨停車場儲存大量汽油，加上現場持續洩漏，一旦發生火警或爆炸，將嚴重威脅居民及停車場使用者的生命安全。消防處斥不法分子行為漠視公眾安全、極度自私、潛伏在社區進行非法燃油轉注活動，予以嚴厲譴責。

消防檢獲1,080公升懷疑汽油，以及電子流量錶、油泵、油喉等入油工具。（Facebook 香港消防處 Hong Kong Fire Services Department）

消防處已即時採取安全措施，處理燃油洩漏，防止危險擴大，並聯同相關執法部門全力追查涉案者，秉持「零容忍」態度嚴厲執法，絕不姑息；亦與西貢區防火委員會、屋邨物業管理公司、房屋署以及警務處緊密合作，凝聚地區力量，強化情報交流，加強監察懷疑非法燃油轉注活動

消防接獲報案，將軍澳明德邨停車場傳出濃烈燃油氣味。（Facebook 香港消防處 Hong Kong Fire Services Department）

消防指，今次能成功及時化解危機，全賴市民警覺性及責任感，主動及時舉報，發揮關鍵作用。若日後市民及物業管理人員如發現任何懷疑非法加油活動，請即透過24小時「油擊」舉報熱線5577 9666，或火警危險電子投訴平台「油擊」舉報眼（可即時上載照片及影片，提供精準情報）。

消防處嚴厲譴責潛伏在社區的非法燃油轉注活動。（Facebook 香港消防處 Hong Kong Fire Services Department）

根據《消防（消除火警危險）規例》（第95F章），任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》（第295章）亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、儲存、運送或使用危險品，即屬犯罪。違者一經定罪，首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，其後每次定罪最高可被判罰款20萬元及監禁一年。

根據《應課稅品條例》（第109章），被發現載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作或擬用作干犯相關罪行的工具、用具等物品，不論是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法處理及沒收。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

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