販毒集團啟德中環私樓淪毒庫　聘性感外籍女酒吧散貨　警拘3骨幹

東九龍總區反三合會行動組昨日（24日）搗破一個活躍在九龍及港島的販毒集團，集團在啟德跑道區及中環區，租用兩個私人單位作毒品儲存倉，並聘用衣著性感的外籍女子，在娛樂場所及酒吧任毒品銷售員。



行動中，警方拘捕3名骨幹成員，包括一名黑幫男子及兩名外籍女子；並搜出市值超過港幣520萬元毒品，包括可卡因、氯胺酮及冰毒。另外，警方檢獲110萬元現金、大量名貴首飾、手袋及手錶，相信為販毒集團犯罪得益。消息指，涉案黑幫為「和利羣」。



東九龍總區反三合會行動組總督察文卓禧（左）及第一隊高級督察黃煜程（右）交代案件。（梁偉權攝）

昨日（24日），東九龍總區反三合會行動組進行代號「捍衛者」及「雷霆」反毒品行動，打擊黑社會收入來源拘捕行動。警方根據情報及深入調查，包括翻查「銳眼計劃」閉路電視，瓦解一個活躍於九龍區及港島區的販毒集團。

調查發現，集團一方面物色偏遠地區的新落成大型住宅單位作毒品儲存倉，利用入住率較低及保安較嚴密的特點，逃避警方追查；另一方面在酒吧及娛樂場所林立的地區，租用舊式私人單位作毒品分銷中心。

同時，集團操控衣著性感的外籍女子作毒品銷售員，在酒吧、卡拉OK等娛樂場所兜售毒品，圖令毒品更容易推出市場，增加販毒利潤。

人員突擊搜查販毒集團在啟德跑道區及中環區租用的兩個私人住宅單位，搜獲7.2公斤可卡因、0.5公斤氯胺酮（俗稱K仔）、冰毒等毒品，以及大量包裝工具。毒品總市值超過港幣520萬元。

警員瓦解一個活躍於九龍區及港島區的販毒集團。（梁偉權攝）

東九龍總區反三合會行動組高級督察黃煜程指，探員昨日（24日）傍晚在中環一個舊式私人住宅單位外，截查一名41歲外籍女子，在其身上檢獲約340克懷疑可卡因、約70克懷疑冰毒、28粒懷疑迷幻藥丸及毒郵票等。探員隨即進入單位搜查，在屋內拘捕另一名42歲外籍女子。人員亦在單位搜出約105克懷疑冰毒、可卡因及氯胺酮等。

同一時間，探員於該住宅大廈附近截查及拘捕一名34歲本地男子，在其私家車尋獲少量懷疑氯胺酮。其後，警員押解疑犯前往啟德一個約330呎的私人住宅單位搜查，再檢獲5公斤懷疑可卡因、2公斤懷疑液態可卡因，及其他已經分裝成細包的懷疑冰毒、氯胺酮和迷幻藥丸等。

另外，警方在單位內檢獲110萬元現金、大量名貴首飾、手袋及手錶等，相信為販毒集團的犯罪得益。

東九龍總區反三合會行動組總督察文卓禧（左）及第一隊高級督察黃煜程（右）。（梁偉權攝 ）

被捕3人為販毒集團骨幹成員，涉嫌「販運危險藥物」。當中34歲本地男子有黑幫背景，報稱無業。兩名41歲及42歲外籍女子，則分別持香港身份證及護照入境，報稱無業及從商。3人正被警方扣留調查，將被暫控一項販運危險藥物罪名，案件將下周一（27日）在觀塘裁判法院提堂。

據悉，其中一名被捕女子為哥倫比亞籍；另一女子則為巴西籍，持美國護照。兩人與被捕黑幫男為拍檔。涉案私人住宅單位自去年底起租用，估計已運作數月，並在世界盃期間獲取龐大利潤。

警方相信，行動已成功堵截一批毒品流入九龍區和港島區的娛樂場所及酒吧，並截斷毒品集團供應鏈。拘捕行動仍然繼續。

警方提醒業主，要留意租客背景及財務資料，以免被不法分子利用。市民如果發現租客或鄰居疑在單位存放可疑物品，或經常有陌生人進出，應該盡早同警方聯絡。

警方重申，販運危險藥物屬非常嚴重罪行。根據根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可以被判處終身監禁以及罰款港幣500萬元。市民切勿以身試法。