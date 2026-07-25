颱風紅霞有片｜長沙灣冧棚大廈工人驚險逃生：走遲一步我都跌落街

【三號強風信號／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】熱帶氣旋紅霞（Noul）逐漸逼近廣東東部並已增強成颱風，3號強風信號生效期間，長沙灣道750號一大廈地盤今午（25日）有塌棚架幾近整幅倒塌斷裂，連同防護網塌在毗鄰的香港紗廠工業大廈天台。



塌棚大廈當時疑正有工人施工。網上流傳事發後工人拍攝、記錄死裏逃生的影片。拍片者目睹竹棚塌下時，連番「爆粗」驚呼，稱險些連人帶棚跌落街，事後驚魂未定直呼：「嘩！好X彩走X得切，X你老X走遲一步，我都X街，跌X咗落街呀！」，形容事出突然，其工作袋仍掛在窗邊。



現場工人目睹竹棚塌下時連番驚呼。（Threads h_.1nnnn）

片段顯示現場第一視角影片，拍攝者身處大廈內，望向外面，原本包圍大廈整幅外牆的竹棚，一半已連同棚網塌下，壓在毗鄰大廈天台；餘下半幅竹棚亦已明顯鬆脫塌陷，有竹枝懸掛、搖搖欲墜。

下午4時11分，警方接獲多個報案，長沙灣道750號一大廈地盤，外牆有大幅棚架倒塌，擔心竹枝會擊中行人路構成危險。

亦有片段直擊棚架倒塌的經過，整片竹棚連同防護網順勢向下急速墜落。塌下的棚架壓在相鄰的香港紗廠工業大廈天台。記者在現場所見，有消防員及相關人員登上香港紗廠工業大廈天台視察，消防災難應變救援隊（DRRT）亦奉召到場支援。勞工處表示，已知悉及正了解事件。

長沙灣道750號一大廈地盤外牆有棚架倒塌，壓中毗鄰大廈天台。（羅日昇攝）