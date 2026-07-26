颱風紅霞．有片｜食到正新界西北居民喊驚　港島人:近年最舒服1次

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】強颱風紅霞襲港，9號風球一度生效6小時。有別於過往大多數熱帶氣旋南掠西登的情況，紅霞東登為香港帶來西北至西南風，是2009年颱風莫拉菲以來首個東登9號風球，亦是2017年強烈熱帶風暴苗柏以來，第一個西南信號。



過往因地形影響難以感受真正颱風威力的新界西北及大埔等地，今次居民徹夜難眠，颱風過後周圍塌樹，有人形容是妖風、勁過上兩次10號風球，「平時打風我哋大西北冇乜料到，今次到我哋感受個威力‥‥‥」、「全大埔人應該都係凌晨2-4點醒咗」。反而過往食正東北至東南風的港島居民，「是近年打風最舒服的一次」。



大埔多處有塌樹，消防忙於清理。（Threads / dlhxlm）

大量居於新界西北「屯元天」上水、天水圍及大埔等地的網民，打風期間在社交平台分享即時實況，可見樹木被吹至東歪西倒，狂風呼嘯發出尖銳刺耳的聲音。今早颱風過後，多處滿目瘡痍，到處塌樹，路面雜物滿佈，消防忙於清理。

近年吹襲香港的熱帶氣旋大多南掠西登，帶來東北至東南風，港島及九龍一帶尤其當風，新界西北則相對平靜，今次紅霞則為該區居民帶來全新體驗。粉嶺中心天橋對開紅花風鈴木被吹斷後，有人稱「上年2次10號風球都無事，今次吹西南烈風就頂唔住了。」

亦有網民整晚擔驚受怕，「平時打風我哋大西北冇乜料到，今次到我哋感受個威力。落返8號好似仲勁過頭先9號咁，頂住唔好爆玻璃啊。」、「元朗由（凌晨）12點半到依（𠵱）家天光都係吹緊呢種妖風，今次真係低估咗紅霞，原本東登+周日掛8號令我冇點留意個風，估唔到仲升格上埋強颱風。元朗相當大風，整夜風聲完全冇停過，雨斜風橫‥‥‥」有天水圍居民凌晨3點被風聲嘈醒，「嘭嘭嘭逢逢逢VVV，冇得瞓。」

除了大西北，大埔區亦感受到紅霞的威力，徹夜難眠，「全大埔人應該都係凌晨2-4點醒咗」、「大埔係大風到有啲尖銳既聲係窗出面不停響，根本完全唔夠膽訓（瞓），好怕爆玻璃！」有人則形容，「咁多年來好似未試過啲風係咁啪啪聲，吹口哨聲，呼呼聲恐怖過電影情節。」

反之，過往食正東南風被蹂躪的港島居民則指，「全晚沒有被吵醒，是近年打風最舒服的一次，每次打風基乎都係東北、東南烈風，都是這邊首當其衝，每次全家都是睡不著覺，超級害怕窗戶破裂，你們（大西北）終於能夠體驗到打風的可怕。」有居於香港仔的市民，亦身同感受，「打親風都好驚爆窗，從冇試過昨晚瞓得咁好。」