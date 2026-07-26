颱風紅霞｜截至上午11時　渠務署確認5宗水浸個案

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】強颱風紅霞（Noul）襲港，9號風球一度生效6小時，亦一度發出黃色暴雨警告，直至今日（26日）早上7時10分改發八號烈風或暴風風力增強信號，並於12時40分改發三號風球。渠務署截至今日早上 9 時，並沒有確認水浸個案；至上午 11 時，則共確認 5 宗水浸個案。



渠務署截至今日早上 11 時，共確認 5 宗水浸個案，其中兩宗已完成清理。

渠務署表示，緊急事故控制中心已於昨晚 8 時啟動，已派遣超過 60 隊緊急應變隊伍處理市民求助個案。

截至今日早上 11 時，共確認 5 宗水浸個案，分別位於沙頭角公路近担水坑、粉錦公路近安圃村、大埔洞梓村、石湖圍青山公路新田段交界和堅尼地城近新海旁。渠務署緊急應變隊伍已經完成清理位於沙頭角公路近担水坑和粉錦公路近安圃村的水浸個案，正全力處理其餘三宗水浸個案。

渠務署指，在天氣不穩定的情況下，渠務署會與天文台及路政署緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民，應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。市民亦應遠離河道並及早完成防水浸措施。如遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。

市民如發現排水設施淤塞或水浸情況，可致電 24 小時渠務熱線 2300 1110。