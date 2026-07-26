颱風紅霞｜截至下午1時半　渠務署確認8宗水浸個案　全部已處理

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】強颱風紅霞（Noul）襲港，9號風球一度生效6小時，亦一度發出黃色暴雨警告，直至今日（26日）早上7時10分改發八號烈風或暴風風力增強信號，並於12時40分改發三號風球。渠務署截至今日下午1時30分，共確認 8宗水浸個案，全部已處理。



渠務署截至今日下午1時30分，共確認 8宗水浸個案，全部已處理。（下水水Facebook）

渠務署表示，緊急事故控制中心已於昨晚 8 時啟動，已派遣超過 60 隊緊急應變隊伍處理市民求助個案。

8宗水浸報告分別位於沙頭角公路近担水坑、粉錦公路近安圃村、大埔洞梓村、石湖圍青山公路新田段交界、堅彌地城新海旁、粉嶺布格仔村、屏山橋旺街和坪輋大埔田。渠務署出動緊急應變隊伍及強力排水機械人「龍吸水」，全部個案已經於一至兩小時內完成清理，而受水浸影響的道路亦已回復正常運作。

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渠務署表示，早於颱風來臨前積極作出部署，並進行水浸風險評估及識別有機會出現較嚴重水浸的地區，為石湖圍、粉錦公路、坪輋等地區，作出針對性的預防部署，可以迅速處理水浸，令道路盡快回復運作及社區更快復原。

在天氣不穩定的情況下，渠務署會與天文台及路政署緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民，應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。市民亦應遠離河道並及早完成防水浸措施。如遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。

市民如發現排水設施淤塞或水浸情況，可致電 24 小時渠務熱線 2300 1110。