颱風紅霞．揸車注意｜長沙灣道大廈塌棚架壓鄰廈　警提醒封路安排

【三號強風信號／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】熱帶氣旋紅霞（Noul）襲港，昨日（25日）長沙灣道750號一大廈地盤發生塌棚架意外，壓在相鄰的香港紗廠工業大廈天台。至今日下午2時許，長沙灣道(來回方向)介乎大南西街與興華街之間的全線仍然封閉，警方亦提醒駕駛人士及途人注意封路安排。



警方提醒

行車線：

➖長沙灣道東行只能左轉大南西街

➖昌華街南行只能左轉長沙灣道

➖長沙灣道西行只能左轉興華街

行人路：

➖長沙灣道(興華街至大南西街)全封

長沙灣道750號一大廈地盤外牆有棚架倒塌，壓中毗鄰大廈天台。（羅日昇攝）

運輸署提醒

以下受影響巴士路線須改道行駛：

九巴：2A,2B,2F,2X,6,6D,30X,31B,35A,36B,37,42,42A,43C,44,45,46,52X,58X,59X,60X,66X,67X,68X,69X,72,86,86A,98C,98E,98S,214,234X,238X,265B,270B,270D,272E,286C,286D,286P,286X,293S,296P,298X

城巴：102,171,79X,795X,904,905,970X,A20,A23,E21,E21A,E21B,E21D

過海隧巴：102,102P,171,171A,171P,904,905,936 有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

駕駛人士請考慮改用其他道路。