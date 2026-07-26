尖沙咀血案｜疑眼神問題　男商人遭圍毆昏迷　警拘1男追緝2黑幫男

打風期間，尖沙咀發生傷人案。今日（26日）凌晨零時許，八號風球仍生效期間，警方接報指，一名36歲楊姓男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧，被人徒手圍毆昏迷，送往伊利沙伯醫院搶救。



消息指，警方懷疑因眼神問題導致今次血案，經調查後，警方已拘捕一名46歲姓梁男子，據悉任職財務顧問，涉嫌「傷人造成嚴重身體傷害罪」，拘捕行動仍在進行中。案件交由油尖警區反黑組第三隊接手跟進，並正在追緝兩名年約30至40歲、有黑幫和勝和背景的無業男子。



消息指，昨晚9時30分，事主與約40名會員在上址一間樓上開私人派對，至晚上10時半，酒吧開放予其他公眾人士進入，一組人士包括4男2女進入酒吧並坐在事主旁邊。案發時，被捕人及2名被通緝人突然襲擊事主後逃去，旁人隨即報警。救援人員到場時發現事主已經失去知覺，將他送院搶救。據知，事主頭部流血，胸部及肺部裂傷。

警方進入大廈調查。（李家傑攝）

警方進入大廈調查。（李家傑攝）