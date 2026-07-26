青衣城持鋸漢｜疑因家事公眾地方打鬥　78歲父擸鋸追兒子雙雙被捕

昨日（25日）青衣城內驚見持鋸漢，下午時分，一名禿頭男子持鋸追趕一名中年漢，途人見狀慌忙報警。有港鐵職員曾見兩人口角，隨後進入青衣城打鬥；另有目擊者稱，中年漢疑意外撞及禿頭男，禿頭男先用袋打對方，中年漢再起飛腳回踢，最終禿頭男取出鋸追趕。



今日（26日）警方表示，上述兩人均已被捕。兩名被捕男子為52歲及78歲，分別涉嫌「在公眾地方打鬥」及「藏有攻擊性武器」，他們為父子關係。



警員經調查後，發現兩父子在青衣城內，疑因家事爭吵及互相打鬥。期間該名78歲翁於背包取出一把長約40厘米的「鋸刀」，追逐其52歲兒子。消息稱，該52歲男子有精神病記錄。

青衣城內有男子持鋸。（Threads圖片）

警方表示，昨日（25日）下午約3時55分接獲途人報案，指一名男子手持一把鋸刀，在青衣青敬路33號一商場內，追逐另一名男子。案件隨即交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。

葵青警區刑事情報組、及青衣分區特遣隊人員，翻查閉路電視及作出調查，人員今日（25日）下午在青衣長發邨展開拘捕行動，拘捕兩名分別52歲及78歲的本地男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」，該名78歲男子亦涉嫌「藏有攻擊性武器」。

行動中，警方檢獲兩名被捕人案發時所穿著的衣物及一把鋸刀。事件中無人受傷。