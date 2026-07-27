旺角大角咀兩自提點遭潛入偷貨　警疑同一人所為　拘40歲越南漢

旺角及大角咀兩間自提點，分別於今日（27日）及昨日（26日）遭到爆竊。今午，警方接獲旺角山東街「菜鳥快運」職員報案，指有人懷疑有人利用後備鎖匙兩度進店偷走15個包裹，總值約2,400元；昨午大角咀通州街135號「極兔速遞」亦同遭搜掠，其負責人報稱懷疑有男子割開店內包裹偷貨，有近20個包裹被割開、貨物被偷走。



警方於今日（27日）晚上表示，旺角警區特遣隊人員翻查閉路電視及作出調查，於今日下午在旺角以涉嫌「爆竊」，拘捕一名40歲持行街紙留港的越南籍男子，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進。行動中，人員檢獲一個背包及一雙運動鞋。



據閉路電視片段顯示，事發於昨日（25日）凌晨約3時57分，一名戴口罩及粉紅色帽子的男子潛入店內後，便不斷爬高或蹲下翻找貨架及地上的包裹，並手持利器割開貨物「尋寶」，查看及取出裡面的貴重物品。(讀者提供影片截圖)

事發今午警方接獲一間快遞自提點的職員報案，指有人曾進入旺角山東街24號地下店舖擅自取走貨物。警員接報到場調查，並翻看閉路電視錄影片段，現正追緝賊人。現場消息指，涉事店舖為菜鳥快運，較早前遺失了一條電子鎖的後備鎖匙，懷疑有人利用後備鎖匙進店偷走貨物。今日送貨司機返回店時，發現大門被人無故打開，再通知菜鳥職員，始揭發事件及報警求助。

據知經初步點算後，店內損失約2400元現金、及15個包裹，暫未知包裹內貨物價值。消息稱，經翻查閉路電視後，發現疑犯於凌晨時份，曾兩度進入店舖作案。

警員接報到場調查，並翻看閉路電視錄影片段。（翁鈺輝攝）

昨日警方接獲報案，指通州街135號一地舖自提點遭搜掠，懷疑有男子割開店內包裹偷貨。警員到場，發現有近20個包裹被割開、貨物被偷走，現正調查事件。警方將案件列作「爆竊」跟進。事發後記者到涉事自提點視察，發現店內貨架及地上有多個快件紙箱被破壞，涉事包裹有明顯被利器𠝹開的開口，露出裡面的貨物，現場混亂不堪、一片狼藉。

據店舖負責人提供的閉路電視片段顯示，事發於昨日（25日）凌晨約3時57分，一名戴口罩及粉紅色帽子的懷疑男子，潛入店內後，便不斷爬高或蹲下翻找貨架及地上的包裹，並手持利器𠝹開貨物「尋寶」，查看及取出裡面的貴重物品。

店舖負責人羅小姐向記者透露，賊人當時先撬開密碼鎖取出鎖匙，再開門進入店內大肆搜掠，逗留約半小時後離去。她表示，目前仍在點算損失物品，暫未能估算涉及金額。

大角咀一間自提點昨日深夜遭賊人潛入搜掠，店內有多個包裹被割開，現場一片狼藉。（林振華攝）

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警員接報到場調查。（翁鈺輝攝）

現場消息指，涉事店舖較早前遺失了一條電子鎖的後備鎖匙。（翁鈺輝攝）