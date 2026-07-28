警旺角打擊販毒集團　拘2越南骨幹成員　檢值$480萬冰毒、海洛英

警方西九龍總區重案組經深入調查及情報分析，鎖定一個活躍於九龍區的販毒集團，昨日（27日）展開代號「雷霆」（THUNDERBOLT）暨「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反毒品及打擊黑社會收入來源的執法行動，拘捕集團2名骨幹成員，並一共檢獲約7.89公斤懷疑冰毒及約1.81公斤懷疑海洛英，總市值約480萬元。



警方拘捕集團2名骨幹成員，並一共檢獲約7.89公斤懷疑冰毒及約1.81公斤懷疑海洛英，總市值約480萬元。（警方提供圖片）

警方拘捕集團2名骨幹成員，並一共檢獲約7.89公斤懷疑冰毒及約1.81公斤懷疑海洛英，總市值約480萬元。（警方提供圖片）

警方拘捕集團2名骨幹成員，並一共檢獲約7.89公斤懷疑冰毒及約1.81公斤懷疑海洛英，總市值約480萬元。（警方提供圖片）

行動中，警員於旺角一唐樓單位外拘捕一名43歲越南籍男子，涉嫌「販運危險藥物」，並在他身上檢獲約59克懷疑海洛英，其後在該單位內檢獲約5.89公斤懷疑冰毒、約1.75公斤懷疑海洛英及一批懷疑毒品包裝工具，包括電子磅及一批可再封膠袋等。同時，警員於附近另一唐樓單位拘捕一名36歲越南籍男子，涉嫌「販運危險藥物」，並在單位內檢獲約兩公斤懷疑冰毒。

行動中，警方一共檢獲約7.89公斤懷疑冰毒及約1.81公斤懷疑海洛英，總市值約480萬元，警員亦檢獲2620元現金，相信為犯罪得益。所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，販運危險藥物是非常嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。市民切勿以身試法。