有片｜屯門公路泥頭車跌卡板險擊中後車　警控司機涉負載物不穩固

網上日前流傳車cam影片，可見一輛泥頭車沿屯門公路往九龍方向，駛經麗都花園對開行人天橋時，車斗內的卡板疑撞到橋底後飛出跌於馬路，幾乎擊中後車。



警方今日（28日）表示留意到網上影片，新界南總區交通部人員主動深入調查後，以涉嫌「負載物不穩固」，檢控泥頭車43歲本地男司機。



事發在7月21日下午1時許，卡板從泥頭車車斗向後直飛，隨後墮地，尾隨車輛險被擊中，司機公開事發車cam片段，直言「差0.1秒，大步檻過，後面都差啲串燒，要劏雞還神」、「師公保佑」、「死神來了」。車輛「後cam」片段則顯示，有貨櫃車索性直接輾過卡板。

涉事一輛黃色泥頭車沿公路往深井方向行駛，駛經行人天橋底時，懷疑車內建築材料疊得太高，兩塊木卡板懷疑撞到橋底。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

木卡板懷疑撞到橋底，因而凌空翻轉跌落馬路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警方指，涉事影片中的中型貨車，因車斗內的建築廢料未有妥善穩固，導致數塊木卡板跌落路面，不但令其他駕駛者需要作出閃避，更對其他道路使用者構成危險。

新界南總區交通部人員主動調查後，今日（28日）根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第57條，檢控該名43歲本地男貨車司機，涉嫌「負載物不穩固」。事件中無人報稱受傷。

木卡板橫亙行車線上。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警方重申，任何人在道路上駕駛汽車須確保任何負載物已適當地固定在該車輛上或已盛載在該車輛上或該車輛內。「負載物不穩固」屬嚴重交通罪行，最高可被判監禁3個月以及罰款5,000元，市民切勿以身試法。

警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。

後方車輛「車Cam」一直拍攝，司機及時停車，在安全情況下切線繞過障礙物駛離現場。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）