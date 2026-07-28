屯門爆水管｜顯發邨等4屋苑今晚11時停水　水務署料搶修至明中午

屯門青山公路近富發里一地盤內今日（28日）爆食水管，影響怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學。水務署在Facebook專頁「滴惜仔」稱，會安排在今晚11時用水高峰期後停水維修，已放置15個水箱於受影響大廈附近提供臨時食水，並爭取於明日（29日）中午12時前搶修完成，恢復食水供應。



屯門青山公路近富發里一地盤內有水管滲漏，該水管用作供應食水予怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學，今晚（28日）11時起停水。（水務署Facebook專頁「滴惜仔」截圖）

水務署今日（28日）下午接獲報告，指屯門青山公路近富發里一地盤內有水管滲漏，該水管用作供應食水予怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學。

署方得悉事件後，已即時派員到現場視察，確定漏點位置，並迅速調動水泵清理路面積水，以免對公眾造成不便。同時，本署為上址水管維修工程做好部署，為減低對居民的影響，會安排在今日晚上11時用水高峰期後才停水，以進行維修。

屯門青山公路近富發里一地盤內有水管滲漏，該水管用作供應食水予怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學，今晚（28日）11時起停水。（水務署網頁截圖）

工程期間，水務署會安排臨時食水供應讓居民在有需要時取用。署方已放置15個水箱於受影響大廈附近，為受影響市民提供臨時食水；亦已向受影響屋苑/大廈派發停水公告、要求管理處在當眼位置張貼告示、提醒屋苑預先為大廈水缸儲水等。

水務署爭取於明日（29日）中午12時前，完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。署方已就事件與屯門民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。

立法會議員兼屯門區議員劉業強在Facebook引述水務署通知，指檢查後確認為一條直徑600毫米的食水喉漏水，現場未有湧水，交通亦未受影響。受影響4個屋苑及中學，合共人口約7000人。