海關機場偵破3宗跨境販毒案　共檢$1300萬毒品　3男女旅客被捕

海關表示，前日（27日）及昨日（28日）在香港國際機場偵破3宗販毒案件，共檢獲約28公斤懷疑氯胺酮及8公斤懷疑大麻花，估計市值共約1,300萬元，並拘捕3人。



圖為首宗案件的毒品。（海關提供）

首宗案件涉及一名63歲德國籍女旅客前日從德國法蘭克福飛抵本港，關員為她清關時，在其兩個寄艙行李箱發現約28公斤懷疑氯胺酮，以及在其褲袋內發現31件另類吸煙產品，遂把她拘捕。

第二宗案件中，一名23歲菲律賓籍女旅客昨日從泰國曼谷經菲律賓馬尼拉飛抵本港，海關人員清關時，在其寄艙行李箱內發現約4公斤懷疑大麻花，於是作出拘捕。第三宗案件中，一名25歲菲律賓籍男旅客昨日同從泰國曼谷飛抵本港，關員在其寄艙行李箱內發現約四公斤懷疑大麻花，當場把他拘捕。

圖為第二宗案件的毒品。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

圖為第三宗案件的毒品。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。