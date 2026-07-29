有片｜青山公路私家車攝車罅衝燈險撞3人　警拘48歲男司機涉危駕

網上流傳車Cam片段，顯示一輛私家車在青山公路－洪水橋段一行人過路處，突「攝車罅」兼衝紅燈，幾乎撞到正要過馬路的一名外傭，和與她同行的兩名幼童。警方表示，留意到相關影片，經主動調查後，今日（28日）以涉嫌「危險駕駛」拘捕涉案48歲本地男司機。



涉事行人過路處的行車燈號轉紅。（Threads@carman_tams影片截圖）

車Cam影片顯示，事發在昨午（28日）1時許，車輛沿青山公路-洪水橋段往元朗方向行駛，途經亦園村對開時，燈號轉紅，左線Cam車及時停在白線後方；鄰線一輛新界的士未能及時停車，衝出白線，但都照樣停下。行人路有一名外傭帶同兩名幼童，見到兩車停下後開始過馬路。

左線私家車及時停在白線後方；鄰線一輛新界的士未能及時停車，衝出白線，但都照樣停下。（Threads@carman_tams影片截圖）

3人行了數步後，突然有另一輛私家車從兩車之間「攝車罅」衝紅燈，穿過行人過路處後停車，同時亮起死火燈，幸好3人及時停步，沒有發生任何意外，繼而繼續過馬路，最終安全前往對面行人路，男童更向的士揮手道別。該輛衝紅燈的私家車停了數秒後，立即開車離開。

突然有另一輛私家車從兩車之間「攝車罅」衝紅燈，並在馬路中間停下駛至，幸好3人及時停步，沒有發生任何意外。（Threads@carman_tams影片截圖）

警方表示，涉案私家車懷疑收掣不及，從前方兩輛車輛的空隙駛過，涉嫌違反紅色交通燈號指示並險撞到正在橫過該過路處的3名行人。新界北總區交通部交通調查組人員主動調查，今日（29日）上午拘捕一名48歲本地男子，涉嫌「危險駕駛」，他現正被扣留調查 。

突然有另一輛私家車從兩車之間「攝車罅」衝紅燈，並在馬路中間停下駛至，幸好3人及時停步，沒有發生任何意外。（Threads@carman_tams影片截圖）

警方嚴厲譴責此不負責任的駕駛行為，一旦發生意外，後果不堪設想，並呼籲司機在接近行人過路處區域時應加倍留神。「危險駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3年，並有可能被吊銷駕駛執照，市民切勿以身試法。