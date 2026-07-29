食環打擊無牌小販售高危食物　拘控14人檢600公斤貝類鮮奶等食品

食物環境衞生署（食環署）自本月17日起，在全港展開代號「曉網」的情報主導執法行動，嚴厲打擊無牌小販售賣來歷不明及高危食物的違法行為。截至昨日，該署已拘控14名涉嫌無牌販賣食物的小販，當中13人同時被加控在公眾地方構成阻礙；署方在行動中共檢獲約600公斤食物。



食環署強調，夏季高溫潮濕下食物易變質，食物安全直接關係到市民的健康。對無牌販賣「高風險食物」，署方會零容忍及即時拘捕，並以多管齊下的宣傳教育及跨部門協作與區域重點巡查，加強市民、大型零售商、食物廠對「高風險食物」的警覺，以保障食物安全。



食環署自7月17日起展開代號「曉網」的行動，打擊無牌小販販賣來歷不明、過期或高危食物，共拘控14人，並檢獲約600公斤熟食、貝類食物、飯盒、麵包、鮮奶、飲料及過期食物等。（梁偉權攝）

食環署衞生總督察（小販）陳思敏指，「曉網」行動以情報為主導，署方分析過往投訴個案的資料及所收集的情報後，鎖定多區可疑地點及高風險位置。她指一般而言，無牌小販在清晨時分，趁執法人員巡查較少之際，售賣來歷不明的食物，包括飯盒、麵包、油炸食品、醃製食品及各類飲品，甚至貝類海鮮。他們在露天環境中擺賣，既無冷藏設備，亦無保溫設施妥善儲存，食物來源一概不明。

截至昨日，署方於「曉網」行動中拘捕14名涉嫌無牌販賣食物的小販（38至76歲），全部持有香港身份證；其中13人同時被加控在公眾地方構成阻礙，另有兩人因未獲准許售賣限制出售食物而被加控相關罪行。行動共檢獲約600公斤食物，涵蓋熟食、貝類、飯盒、麵包、鮮奶飲料，以至過期食品。

當中旺角區的行動共拘捕3人，並檢獲83公斤來歷不明食物。旺角區環境衞生辦事處高級衞生督察袁超傑稱，被捕人當中有部分可能存在社會福利需要，在取得當事人同意後，食環署已主動將個案轉介相關部門跟進。

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另外，食環署在是次行動期間獲取進一步資料，指有市民企圖在一食物製造廠的垃圾箱附近撿拾未經烹煮的刺身。署方隨即採取主動預防措施，迅速巡查相關地點，識別潛在棄置食物的位置，阻截高風險食物流入市場。食環署警告，任何人撿拾棄置食物作非法販賣屬違法行為，署方會嚴正執法。

食環署呼籲市民切勿光顧無牌小販，因食物來源不明，甚至可能從垃圾箱撿拾，潛在重大的食物安全風險。署方已發信提醒大型連鎖零售商妥善處理棄置食物（如拆除包裝並加入染色顏料或消毒劑），並加強員工培訓。食環署亦會主動向業界提供衞生教育。

該署稱，一向秉持情理兼備的原則處理無牌小販問題，對年邁或殘障小販會酌情處理。但署方強調，對涉及販賣來歷不明、過期、禁售或限制出售等高風險食物的無牌小販，食環署會採取零容忍的嚴厲執法行動，包括不作警告而即時拘捕。

食環署在全港展開代號「曉網」的情報主導執法行動，嚴厲打擊無牌小販售賣來歷不明及高危食物的違法行為。圖左為食環署衞生總督察（小販）陳思敏，圖右為旺角區環境衞生辦事處高級衞生督察袁超傑。（梁偉權攝）

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），除非持有食環署簽發的有效小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違者一經定罪，初犯最高可處罰款5,000元及監禁一個月，再犯最高可處罰款1萬元及監禁6個月。

如無牌販賣活動同時引致阻塞通道，執法人員可引用《簡易程序治罪條例》（第228章）加控違例者在公眾地方擺放物品造成阻礙，可另處罰款2.5萬元或監禁3個月。此外，任何人未獲准許售賣限制出售的食物（包括凍肉、刺身和壽司等），即屬違法，一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。

食環署重申，精準執法行動將持續進行。市民如發現可疑販賣活動，應立即舉報。