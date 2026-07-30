靈山村奪命火｜愛協：消防救出兩貓一死一生還　遺體待主人認領

粉嶺靈山村昨日（29日）凌晨發生火警，一名72歲老翁被發現倒斃現場。有村民懷疑是電動單車的電池起火，但實際火警起因仍有待當局調查。火警中，有36男42女與及一批貓狗疏散到安全地方。



愛協今日（30日）回覆《香港01》查詢時表示，昨早接獲消防轉介一宗發生於粉嶺靈山村的火警個案。消防員於火場救出兩隻貓，其中一隻生還並已由主人即場接回。另一隻貓則證實死亡，由於現場未能聯絡到其主人，愛協督察已將貓隻遺體暫存於青衣中心，待主人認領。



有寵物獲救。（資料圖片/陳巧恩攝）

火警發生於昨日（29日）凌晨4時31分，靈山村一間鐵皮屋起火。消防員到場出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，約49分鐘後將火救熄；其間36男42女，與及一批貓狗疏散到安全地方。至清晨6時26分，警方指，一名72歲姓葉男子被發現當場不治。

火警期間鐵皮屋一片通紅，消防員入村拖喉射水；村民在睡夢中驚醒紛紛走火警。事後有村民指起火單位有電動單車，見過有大量的電池在充電，懷疑火警與此有關。警方稱，起火原因仍在調查中，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

消防員救出一隻貓。（資料圖片/陳巧恩攝）

今日（30日）上午11時左右，3名男女親友認屍後離開。他們坦言對火警情況了解不多，一切要待相關部門調查。

陳先生收拾細軟匆匆離開。（資料圖片/陳巧恩攝）