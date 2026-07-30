海關機場連破2宗跨境販毒案　共檢$790萬K仔和大麻花　拘2名旅客

海關表示，今日（30日）在香港國際機場偵破兩宗販毒案件，檢獲共約18公斤懷疑氯胺酮及約3公斤懷疑大麻花，估計市值共約790萬元，並拘捕兩人。



圖為首宗案件檢獲的懷疑氯胺酮。（海關提供）

首宗案件中，一名35歲本地女子從瑞士蘇黎世飛抵本港，關員為她清關時，在其寄艙行李內發現重約18公斤的懷疑氯胺酮，估計市值約730萬元，該名女子隨即被捕。

第二宗案件中，一名27歲馬來西亞籍男旅客從泰國曼谷飛抵本港，海關人員清關期間，在其寄艙行李內發現重約3公斤懷疑大麻花，估計市值約60萬元，於是拘捕該名男子。

圖為首宗案件檢獲的懷疑大麻花。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。