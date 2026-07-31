大嶼山食肆滅火筒爆炸傷人　揭消防裝置承辦商造假　警拘62歲男

大嶼山一間食肆去年9月發生滅火筒爆炸傷人事件，消防處調查後揭發涉及消防承辦商造假案，62歲註冊消防裝置承辦商懷疑在未有親自到場檢查的情況下，發出虛假的消防裝置及設備證書。警方接獲消防處轉介後展開刑事調查，並於前日（7月29日）在深水埗拘捕該名男子，涉嫌製造虛假文書。消防處強調絕不姑息不良承辦商，已將案件轉交消防裝置承辦商紀律委員會跟進，該承辦商最高可被永久除牌。



消防處署理助理消防區長（消防工程合規）蔡列邦（左）及警務處深水埗警區刑事調查隊第五隊督察呂澤鈞（右）。

滅火筒樽身嚴重鏽蝕爆炸 女子受傷

消防處署理助理消防區長（消防工程合規）蔡列邦指，案發於去年9月7日，消防處接報指大嶼山一間食肆內有一支滅火筒爆炸，事件導致一名女子受傷。人員到場調查，發現一支9公升的水劑滅火筒曾經爆開，同時發現樽身有嚴重鏽蝕情況。

經人員詳細調查後，發現在同年2月，一名註冊消防裝置承辦商聲稱曾為該滅火筒進行年檢，而且向食肆負責人及消防處發出一份消防裝置及設備證書，指該滅火筒狀況良好，符合消防處的要求。不過，經人員作進一步調查，懷疑該承辦商未有到場親身到場為該滅火筒進行檢查。由於事態嚴重，而該承辦商有意圖發出虛假及具誤導性的證書，消防處將案件轉介警方跟進。

62歲男註冊消防裝置承辦商 無到場檢查偽造證書

深水埗警區刑事調查隊第五隊督察呂澤鈞表示，警方接獲消防處轉介後，高度重視案件，並展開刑事調查。案件涉及一名消防裝置註冊承辦商，涉嫌於2025年2月提交一份偽造的消防裝置及設備證書（FS251），他聲稱曾為涉案食肆的滅火工具作年度檢查，確認有關器具符合消防規格及要求；但警方調查顯示，對方並沒有到場為食肆進行檢查，鎖定一名62歲本地男子，並於7月29日在深水埗區將他拘捕，他涉嫌製造虛假文書，現正獲保釋候查，案件交由深水埗警區刑事部及消防處跟進。

警方提醒，製造虛假文書屬嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第71條，任何人製造虛假文書並企圖誘使另一人信以為真，因而作出或不作出某作為，以致另一人不利，即屬犯法，一經定罪，最高可被判處14年監禁。

消防處署理助理消防區長（消防工程合規）蔡列邦（左）及警務處深水埗警區刑事調查隊第五隊督察呂澤鈞（右）。

消防設完善抽查機制 將來不排除要求額外證明文件

蔡列邦指，消防處目前發出30萬張證書，而就每一個承辦商會有一個完善抽查機制，若發現承辦商有不法行為，例如發出虛假證書，將依法處理。消防處7月1日起已要求承辦商以電子方式提交證書，亦將積極參與修例工作，不排除將來遞交證書的同時要提交更多證明。同時建議提高懲罰，加強阻嚇性，令市民生命財產得到更大保障。

消防處重申，一直十分重視註冊消防裝置承辦商的操守及行為表現，由於市民需要依靠註冊消防裝置承辦商為他們的消防裝置把關，但不良承辦商辜負市民對他們的期望，將市民的安全置之度外，稱不會姑息這些不良承辦商。消防處會將今次事件轉交消防裝置承辦商紀律委員會，就不當行為進行跟進，委員會有權暫時停牌或永久除牌該承辦商。