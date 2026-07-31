警葵青打擊交通違例　拘5人扣5可移動工具發22傳票　無人機助執法

葵青警區在7月22日至31日，進行代號「鐵鏢」的行動，打擊行人違法過馬路及非法使用電動可移動工具（即電動單車）等行為。



行動中，人員共拘捕4男1女本地人（45至64歲），涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「於行人路上駕駛」，並扣查5輛涉案電動可移動工具。此外，針對行人及單車違例事項，警方發出共22張傳票，分別涉及「行人不遵守交通燈號過馬路」及「行人路上踏單車」。



警方打擊行人違法過馬路及非法使用電動可移動工具，拘捕5人，扣查5輛電動可移動工具。（警方提供）

行動中，葵青警區亦聯同新界南總區交通部，利用無人機配合地面人員調配，在區內展開巡邏及執法行動；亦聯同相關部門人員，與葵青區議員和關愛隊成員在區內向市民宣傳，以提高駕駛者及行人的道路安全意識。

葵青警區聯同新界南總區交通部，利用無人機配合地面人員調配，在區內展開巡邏及執法行動。（警方提供）

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

葵青警區及新界南總區交通部道路安全組聯同相關部門人員，與葵青區區議員和關愛隊成員在區內向市民宣傳。（警方提供）

警方提醒市民，所有道路使用者應遵守交通規例，善用「行人四寶」，包括設有燈號的行人過路處、斑馬線、行人天橋及行人隧道。