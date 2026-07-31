警葵青打擊交通違例　拘5人扣5可移動工具發22傳票　無人機助執法

撰文：凌逸德
出版：更新：

葵青警區在7月22日至31日，進行代號「鐵鏢」的行動，打擊行人違法過馬路及非法使用電動可移動工具（即電動單車）等行為。

行動中，人員共拘捕4男1女本地人（45至64歲），涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「於行人路上駕駛」，並扣查5輛涉案電動可移動工具。此外，針對行人及單車違例事項，警方發出共22張傳票，分別涉及「行人不遵守交通燈號過馬路」及「行人路上踏單車」。

警方打擊行人違法過馬路及非法使用電動可移動工具，拘捕5人，扣查5輛電動可移動工具。（警方提供）

行動中，葵青警區亦聯同新界南總區交通部，利用無人機配合地面人員調配，在區內展開巡邏及執法行動；亦聯同相關部門人員，與葵青區議員和關愛隊成員在區內向市民宣傳，以提高駕駛者及行人的道路安全意識。

葵青警區聯同新界南總區交通部，利用無人機配合地面人員調配，在區內展開巡邏及執法行動。（警方提供）

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

葵青警區及新界南總區交通部道路安全組聯同相關部門人員，與葵青區區議員和關愛隊成員在區內向市民宣傳。（警方提供）

警方提醒市民，所有道路使用者應遵守交通規例，善用「行人四寶」，包括設有燈號的行人過路處、斑馬線、行人天橋及行人隧道。

葵青警區及新界南總區交通部道路安全組聯同相關部門人員，與葵青區區議員和關愛隊成員在區內向市民宣傳交通安全。（警方提供）
慈雲山雲華街八旬婦捱三地牌七人車撞　一度昏迷背包藏貓經沙頭角中英街入境　15歲青年與同行中年婦同遭海關拘捕屯門警區嚴打非法電動單車月內拘63人　推8種非華裔語橫額助宣傳
交通警
突發