油麻地幼童爬窗｜尼泊爾老闆娘樓下呼叫　同鄉踢門進單位抱童入屋

油麻地光裕大廈今午（8月1日）有2歲男童半身爬出窗外幾乎墮樓，幸最終有驚無險；警方事後以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕男童的33歲父親。



男童在窗外「歷險」期間，不少街坊出手相助嘗試救人。有尼泊爾裔士多老闆娘在樓下不斷呼叫男童父母；其熱心同鄉男子更趕到涉案單位踢開大門，入屋將男童抱返安全位置。



油麻地光裕大廈，有途人目擊一名幼童曾在窗邊攀爬。涉事低層單位有兩扇窗被移走窗花，一枝晾衫竹懸掛在外。（梁偉權攝）

大廈對面車房女職員轉述目擊者所聞，指事發時涉案單位其中一扇窗被打開，男童半身爬出並不斷扔下紙張。途人見狀勸喻其返回安全位置，惟對方疑不諳廣東話未有理會，女職員再喚來毗鄰士多的尼泊爾裔老闆娘Maya幫忙。

Maya指：「嗰姐姐嗌我：『快啲嚟、快啲嚟，嗰BB差唔多跌！』」她憶述，當時情況驚險，有人高舉雙手欲在地面接住幼童，Maya亦在樓下不斷呼叫男童父母。有熱心尼泊爾男子隨即趕到單位踢門，入屋將男童抱回室內。

案發於今日（8月1日）下午3時許，警方接獲途人報案，指於炮台街71號光裕大廈，發現一名男童正在窗邊攀爬。救援人員趕至，證實男童已返回安全位置，事後被送往廣華醫院檢查。警方經初步調查後，將案件列作「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕男童的33歲父親。

現場可見，涉事低層單位有兩扇窗被移走窗花，一枝晾衫竹懸掛在外。現場消息指，男童曾將一張照片和一張疑是糧單的紙張擲到街上。

油麻地光裕大廈，有途人目擊一名幼童曾在窗邊攀爬。警方經初步調查後，拘捕幼童父親。