大美督三項鐵人賽男子疑遇溺失蹤　參賽者指風平浪靜未聞呼救

由中國香港三項鐵人總會舉辦的「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」今早（2日）在大埔大美督舉行，惟一名59歲男子懷疑在參與游泳賽事期間遇溺。消防及水警在海上搜索，至今仍未尋獲事主。多名參賽者受訪時均表示，游泳是第一個項目，落水時尚未下雨，而且比賽期間水況平靜、無明顯湧浪，賽事沿途亦設有救生獨木舟戒備，期間並未聽見任何求救聲。



參賽者李先生表示，比賽期間未聽到有參賽者發出求救聲。（蔡正邦攝）

參賽者李先生表示，他應該與失蹤事主為同一組別，一同落水比賽。他指出，游泳時的水溫相當舒適，沒有明顯湧浪，整體情況與平時無異。賽事期間，沿途均有多艘獨木舟在賽道兩旁監察，期間並未聽到有參賽者發出求救聲。

他憶述，游泳時全程並未下雨，到了單車賽事的第一圈時狀況依然正常；惟進入第二圈後，現場突然降下大雨。他又提到大會設有清晰的天氣指引，例如若遇上紅雨、黑雨或懸掛三號風球時，賽事便會取消。

另有參賽者鄭先生形容今早水面平靜，「算係幾好游，好平靜，水溫好正常」，沒有聽到有參賽者呼救。參賽者施先生亦指，今早已完成1.5公里游泳賽事，「今朝情況幾好，無乜大問題」，相比維港渡海泳賽事，「今日係有啲水流，但應該係handle（應付）到」，並非大風大浪。

救援人員到場搜救。（蔡正邦攝）