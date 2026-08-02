啟德地盤MMA．有片｜兩幫工人群毆擸架生　管工爆粗訓斥：搞乜X嘢

網上社交平台 Threads 今日（2日）流傳一段啟德地盤工人打架的片段，兩幫分別身穿灰色及黃色工衣、頭戴藍色安全帽的工人大打出手，期間有人粗口橫飛，更有人擸架生混戰，場面一度混亂。幸得現場工人及管工火速介入，大聲喝止：「全部停手！」隨即將雙方拉開，化解一場集體打鬥風波。據網民所指，事發地點為啟德醫院的地盤。



影片甫開始，即見到地盤內有逾十名分別身穿黃色或灰色衫、頭戴藍色安全帽的工人，在膠圍欄內圍成一團，現場氣氛極度緊張。（fc91182片段截圖）

多名工人大打出手爆混戰 有人擸架生施襲

網上流傳一段長約1分13秒的影片，甫開始即見到地盤內有逾十名分別身穿黃色或灰色衫、頭戴藍色安全帽的工人，在膠圍欄內圍成一團，現場氣氛極度緊張。然後一名灰衫工人與一名黃衫工人互相推撞大打出手，其中兩至三名工人情緒激動加入戰團，互相拉扯對方及推撞，有人更揮拳及揮棍襲擊一名灰衫工人，甚至打甩其安全帽。

混戰期間，粗口橫飛，有人大叫「做乜X嘢」、「X你老X」。旁邊有工人嘗試勸阻及隔開，一名身穿紅色外套、戴紅色安全帽的管工高呼：「停手，停手啊。」然而，雙方情緒依然高漲，竟然未有理會，繼續互毆，有兩三人亦意外跌倒。

眼見衝突升級，一名身穿頭戴紅色安全帽的女管工，連同兩名工人隨即由右方快速衝上前，一同走近人群勸止。（fc91182片段截圖）

多人勸阻及隔開工人 管工最後爆粗訓斥

眼見衝突升級，一名身穿頭戴紅色安全帽的女管工，連同兩名工人隨即由右方快速衝上前，一同走近人群勸止。最終在多名工人阻隔之下，工人情緒稍為平伏，場面才逐漸受控。其後男管工即場訓斥工人：「全部停手！咩事啊？搞乜Ｘ野！你要打就出去打！有乜Ｘ嘢同我講！有乜Ｘ嘢謂啫？做嘢咋嘛！」

在管工連番喝止下，互相打鬥的工人頓時冷靜下來，未有再進動手。附近工人亦陸續上前。片段就此結束。