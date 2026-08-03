CCTV直擊｜中環找換店兩周內第二度被淋油　負責人稱遭惡意損聲譽

今日（3日）早上8時13分，警方接獲報案指，中環德輔道中156號一間找換店被淋紅油。閉路電視片段顯示凌晨時分，一名男子駕駛私家車抵達，隨即持工具向店舖鐵閘淋潑油漆，得手後開車逃去。負責人透露，兩星期前店舖同樣被淋紅油，懷疑為同一人所為。她強調自己並無與人結怨，亦無債務糾紛，不清楚動機，但相信屬惡意破壞，意圖損害店舖聲譽。警方將案件列作刑事毀壞處理，正追緝涉案人士。



找換店被人淋紅油。（嚴小姐提供片段截圖）

負責人嚴小姐表示，今早店員返工開舖時發現店舖被人淋紅油。她指，該店開業十年，從未與任何人結怨，亦絕無任何債務或與客人發生糾紛。對於兩星期內接連兩次遭人潑油破壞，她強調，上次事發後至今，店方從未接獲任何形式的索償或追債訊息，因此無法理解對方的動機。

她懷疑兩次事件為同一夥人所為，上次已經報警，不過未有結果。她推斷對方動機純粹屬意圖損害店舖累積的聲譽，「但係我哋畀佢咁樣潑一潑，聲譽又損壞，又唔使做生意」。雖然事件對店舖短期營業造成不便，但對整體生意影響不大。她補充道，其餘2間分店均未被人淋油。

嚴小姐向記者展示事發的閉路電視片段，顯示今日凌晨零時14分，一輛私家車駛至找換店門前停下，一名戴黑色鴨舌帽、口罩，身穿黑色T恤及短褲的男子隨即下車，徑直走到店舖大閘前持工具潑淋紅油，得手後迅速登車逃去。整個犯案過程僅約1分鐘。

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翻查資料顯示，7月21日，警方在早上9時許接獲小女孩找換店職員報案，指其店舖遭人淋紅油。警員到場調查，案件列「刑事毀壞」，暫時未有人被捕。