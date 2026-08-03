六旬婦失蹤10日　跨部門救援人員歷暴雨搜索尋回　直升機清醒送院

一名患有精神問題的60歲姓顏女子，於7月24日上午，離開將軍澳廣明苑廣隆閣住所後便告失蹤，家屬於翌日向警方報案。警方其後翻查閉路電視，將搜索範圍鎖定於將軍澳華人永遠墳場一帶的山邊，並展開跨部門聯合搜救行動。



行動期間遭逢多日暴雨，但在警方、消防、民安隊及飛行服務隊等多個部門的救援人員不懈努力下，最終於今日（8月3日）中午時分於鯉魚門安聯村附近斜坡，尋獲該名失蹤女子。她身體多處擦傷，幸仍清醒，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院治理。



警方聯同消防處、飛行服務隊及民安隊連日搜索，最終於8月3日中午時分在鯉魚門安聯村附近斜坡尋獲該名失蹤女子。（警方提供）

警方經深入調查及翻查海量閉路電視錄像，包括「銳眼計劃」的監控畫面，成功將搜索範圍鎖定於將軍澳華人永遠墳場一帶的山邊，並迅速啟動跨部門聯合搜救行動。

東九龍總區失蹤人口調查組、總區無人機隊、機動部隊、水警輪、消防處攀山拯救專隊、消防無人機隊、消防搜索犬、飛行服務隊及民安隊連日於上址搜索。行動期間，天文台多次發出暴雨警告信號，但人員鍥而不捨，最終在今日（8月3日）中午時分於鯉魚門安聯村附近斜坡尋獲該名失蹤女子。消防及救護人員隨即為事主提供保暖衣物。

女子意識清醒，經檢查證實身體多處擦傷，但無生命危險。在現場接受初步治療後，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院接受進一步治理，目前情況穩定。

警方聯同消防處、飛行服務隊及民安隊連日搜索，最終於8月3日中午時分在鯉魚門安聯村附近斜坡尋獲該名失蹤女子。（警方提供）

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事主家屬向《香港01》表示，顏婦患有精神問題；她與兩名女兒同住，以往甚少外出，即便外出亦會攜帶電話。惟她上周五出門時沒有攜帶任何錢包、電話或隨身物品，隨後便杳無音訊。據悉，有人報稱曾於鯉魚門三家村目擊其行蹤，惟警方早前搜查附近一帶後未有發現。