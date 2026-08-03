元朗河背水塘排洪打卡片瘋傳　漁護：安全為首　勿為拍照觀景冒險

昨日（8月2日）網上瘋傳一段行山客於元朗河背水塘「打卡」的短片，兩男女疑於「S型水壩」排洪期間，不顧安危爬梯而下，在洪水毗鄰拍照打卡，場面驚險，幸無發生慘劇。



漁農自然護理署回覆查詢時表示，呼籲遊人遠足時應注意安全，留意天氣狀況，切勿接近危險位置或跨越圍欄以免發生意外。遊人必須以自身安全考量為先，切勿為拍照或觀景而冒險。

早前流傳的影片可見，開始時一名男子已走到水壩底部位置，與當時懷疑排洪中的洪水十分接近，期間一名與其同行的女子亦爬梯。拍片女子見狀大叫「唔好落去（水壩）喇，好危險啊」。

兩人疑未聽見，未有停下動作，女子在爬梯間，更張開手臂伸手「擺pose」靠近洪水，另外兩名懷疑同行的友人亦無被叫停，拿著手機幫替該對男女打卡拍照。此時拍片女子再次反問「排緊洪㗎大佬，你哋走入去（水壩）唔驚呀？一陣沖咗唔知去邊啊」。

惟兩人懶理勸喻，繼續打卡拍照。影片最後拍攝水壩下方水道情況，可見大量水流猶如激流般湧出。暫未知片段拍攝日期。

行山客於元朗河背水塘排洪期間，不顧安危爬梯至與洪水相近的危險地方打卡。（網絡片段）

當時元朗河背水塘排洪，奔流而下。（網絡片段）

有行山客於元朗河背水塘排洪期間，不顧安危爬梯至與洪水相近的危險地方打卡。（網絡片段）

有行山客於元朗河背水塘排洪期間，不顧安危爬梯至與洪水相近的危險地方打卡，埸面驚險。（網絡片段）

天文台早前表示，本港7月主要受廣闊低壓槽、活躍偏南氣流，以及熱帶氣旋「美莎克」及「紅霞」相關降雨影響，7月的總雨量更成為自1884年有紀錄以來第2高。天文台亦提醒，未來仍可能有大雨及雷暴，市民進行戶外活動時應留意天氣變化，遠離山澗、河道及水流湍急位置。

有行山客於元朗河背水塘排洪期間，不顧安危爬梯至與洪水相近的危險地方打卡。（網絡片段）