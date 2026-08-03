耀安邨火警│機電署：事主用石油氣噴火槍煮食　槍身起火燒著雜物

今日（3日）中午12時11分，警方接獲馬鞍山耀安邨耀謙樓單位住戶報案，指其廚房發生氣體爆炸。消防到場，出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，並於約31分鐘後將火救熄，未有接獲受傷報告，事件中30名居民需要緊急疏散，經初步調查相信為煮食期間引起火警，事件中無人受傷。



機電署回覆《香港01》指，機電署於今日下午接獲通報後，隨即派員到場調查。調查發現，事發時事主正使用石油氣噴火槍煮食，期間因為槍身突然起火燃燒周邊雜物引致火警，事主表示槍身已被燒毁並棄置。



此外，現場發現的卡式石油氣瓶為已獲機電署批准型號；至於石油氣噴火槍，並非《氣體安全條例》下的住宅式氣體用具，無需獲得機電署批准。

現場是耀安邨耀謙樓。（threads：kaica.44影片截圖）

機電署呼籲市民，在使用石油氣噴火槍時，應詳閱石油氣噴火槍生產商的使用指示，並留意以下事項：

‧接駁前，確保點火器已關閉及確保噴火槍與卡式石油氣瓶的接頭完全配合

‧接駁後，應檢查接駁位是否有漏氣的氣味或聲音

‧使用時，必須在通風良好及遠離易燃物品的地方進行，並盡量保持垂直

‧使用期間，如發現任何異常情況，應立即熄滅所有明火，並截斷氣體供應

有關安全使用石油氣噴火槍的資訊，詳情可瀏覽機電署網頁。