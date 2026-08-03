海關文錦渡路物流場截40呎貨櫃檢$683萬私煙　拘44歲內地男司機

海關今日（3日）於文錦渡路採取突擊執法行動，在一個物流場內截獲一個貨櫃。人員經搜查後，檢獲約151萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約683萬元，應課稅值約500萬元，並當場拘捕一名涉案貨車司機。



據了解，當時涉事貨車司機正準備駕車提取貨櫃寄貨；另外涉事私煙藏於貨櫃內圍，外圍則堆放其他一般貨物作掩飾。

行動中，海關檢獲約151萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約683萬元，應課稅值約500萬元，並當場拘捕一名涉案內地男司機。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組酈凱光督察表示，海關人員今日中午於文錦渡路一個物貨場開展突擊行動，期間截查一個40呎長的貨櫃。經詳細搜查後，人員於櫃內發現約151萬支懷疑未完稅香煙，並拘捕該名涉案司機。

案中被捕司機為一名44歲內地男子。經初步調查顯示，該批私煙準備寄往外地，估計市值約683萬元，應課稅值約500萬元。

酈凱光續稱，涉案走私集團利用位置偏遠且隱蔽性高的貨場作為私煙儲存倉。海關憑鍥而不捨的追查，最終成功破獲此案，並相信已成功瓦解一條出口私煙的走私鏈。海關將繼續追查私煙的來源，案件仍在調查中，不排除有更多涉案人士被捕。

行動中，海關檢獲約151萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約683萬元，應課稅值約500萬元，並當場拘捕一名涉案內地男司機。（林振華攝）

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。