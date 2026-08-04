荃灣關門口村單位遭爆竊　失約$40萬財物包括15名錶　警拘27歲男

今日（4日）早上7時29分，警方接報指荃灣大窩口關門口村一個村屋單位遭爆竊，姓黃（33歲）男戶主報稱約15隻手錶、多個銀包、現金、電子產品及1隻貓不翼而飛。涉事單位為關門口村一個2樓單位，警方相信賊人爬上村屋天台後再潛入單位犯案。人員接報到場後，戶主已尋回走失貓隻，初步估計被盜去財物，總值約40萬元，因起部分失物，目前損失財物的數量及價值仍在點算中。



經深入調查後，警方在葵涌區以涉嫌「爆竊」拘捕姓曾（27歲）男子，案件交由荃灣警區重案組跟進。據了解，被盜手錶包括，卡地亞、勞力士、帝陀、精工、Furlan marri及Grand Seiko等；現金則為港元、日元及美元；另外被捕男子涉嫌與同日早上河背村爆竊有關，該案件中沒有財物損失。



警方相信賊人爬上村屋天台後再潛入單位犯案。（蔡正邦攝）

現場消息指，涉事單位住有一對男女，事發時正熟睡，其間曾聽到房外傳出聲音，以為是其貓隻發出，未有理會；及後起床見天台及大門半開，才驚覺遭爆竊，於是報警求助。

據了解損失財物包括5個銀包，放有港幣、美金及日圓，15隻手錶，包括卡地亞及勞力士等。

警方初步調查，相信賊人沿外牆水渠到達天台，之後開啟沒有上鎖的天台門入屋，搜掠財物後由正門離去，案件交由荃灣警區刑事調查隊第六隊接手跟進。

有住在同一棟村屋的住戶表示，搬入近2年未聞有爆竊案發生，認為附近一帶治安良好。他指出，兩個月前村屋地下門柄甩脫，業主解釋要訂購，至今仍未重新安裝新門柄。

大窩口關門口村一個2樓單位被爆竊。（蔡正邦攝）

涉事村屋門柄甩脫，至今仍換上新柄。（蔡正邦攝）