警打擊電動可移動工具　檢電動單車滑板車　拘149人最老81歲

警方一連5日於新界北打擊非法駕駛電動可移動工具，而元朗區錄得的違規案件相對較多。人員共拘捕149人（14歲至81歲），使用電動單車或滑板車，所有人已獲釋候查，並須於9月中旬向警方報到。



警方一共扣查149部電動可移動工具，包括133部電動單車及16部電動滑板車。（蔡正邦攝）

新界北總區交通部執行及管制組署理總督察周肇弘稱，新界北總區交通部於7月30日至8月3日一連5日展開代號「朝陽」的執法行動，在區內打擊非法駕駛電動可移動工具。行動中，人員以「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、「駕駛時乘客沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等罪拘捕149人，包括123男26女，年齡介乎14至81歲，所有人已獲釋候查，並須於9月中旬向警方報到。

警方一共扣查149部電動可移動工具，包括133部電動單車及16部電動滑板車；同時亦向市民派發相關宣傳單張，教育市民切勿駕駛非法電動可移動工具。

周肇弘表示，元朗區錄得的違規案件相對較多。人員在執法期間發現部分涉案被捕人有載客，在熙來攘往的行人路上高速行駛，完全罔顧周圍行人及同車乘客的人身安全，認為此行為極度危險。他提到，部分被捕人在遇到警員執法時企圖逃跑，甚至在迎面看見警員時即時掉頭逃避截查。不過人員早已在後方包抄，最終成功將涉案人士拘捕。

今次行動涉案非法電動車輛的平均行駛速度為每小時10至20公里，但在過往執法中，曾錄得最高時速高達50公里。此外，今次行動中，共23名外賣員利用非法電動車輛進行送外賣時被捕。

警方提醒市民，任何人在道路上使用使用未經登記或領牌的電動可移動工具 ，可能違反《道路交通條例》或相關法例，一經定罪， 最高可罰款1萬元及監禁1年。