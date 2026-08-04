越南Fun Coffee騙局攻港｜港澳警共拘8男女　234宗案涉$9,700萬

聲稱紥根越南的「Fun Coffee」捲入投資騙案，香港警察與澳門司警採取聯合行動，其中香港警方拘捕6名男女涉嫌詐騙，牽涉225宗案件，涉款達9,400萬元；澳門司警則拘捕兩名女子，涉及9宗案件約360萬澳門元。警方於今日（4日）下午4時舉行記者會交代詳情。



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「Fun Coffee」2025年底剛進軍香港，2026年7月遭證監會警告，屬可疑投資產品。公司表面上是投資咖啡生意，實際上是虛擬貨幣投資騙局，年息高達222%，最終在7月底「爆煲」。一名50多歲的中年婦，聲稱在不知情的情況下，成為Fun Coffee其中一間香港註冊公司的股東兼董事，她有過百人「下線」，收到記者查詢後已去報警。

Fun Coffee網站。（網頁截圖）

《香港01》較早前有詳細的偵查報道，Fun Coffee是一間聲稱總部位處越南富國島的咖啡投資企業，自稱資金破10億美元，團隊超過5000人，將自己與連鎖咖啡店，「瑞幸咖啡」或「星巴克」比較，更聲稱要上市。

邀阮兆祥任馬拉松主持

2025年12月，Fun Coffee來港舉辦了馬拉松，邀請了藝人阮兆祥做主持；又在各區派傳單，聲稱是宣傳反詐騙。

但這間公司實際營運手法，是透過超高回報的投資承諾，要求用家要下載應用程式「做任務」，經虛擬貨幣轉賬，賺取高利息，實際資金一早轉走。

2025年12月底，Fun Coffee在西九舉行跑步活動。（Fun Coffee facebook）

藝人阮兆祥出席馬拉松活動主持。（Fun Coffee TikTok）

Fun Coffee 2025年更在各區派傳單，聲稱是宣傳反詐騙。（Fun Coffee Facebook截圖）

月底起無法提款 苦主群逾370人

《香港01》入了一個香港苦主群組，有超過370人。四名受訪的苦主都是50歲以上，他們對於Fun Coffee業務所知不多 ，大部份人經朋友介紹，下載應用程式「做任務」，一心想着「賺到錢」。

呂婆婆展示其戶口，顯示無法登錄。（黃學潤攝）

年息222%

82歲的呂婆婆約半年前經人介紹，接觸到Fun Coffee，只知帶着錢交給「上線」，就會有人幫她入單「做任務」。

任務是什麼呢？呂婆婆展示一張手寫表，舉例稱將2800美元，「存」入戶口42日，就可賺到717美元，年息高達222%。她每次入錢、用應用程式都是找別人操作。記者想了解其戶口賬面有多少錢，但都登錄不了。

2026年7月29日，有苦主一同到警署報警。（黃學潤攝）

多個投資群組達4000人

另一苦主Angela（化名）聲稱因誤信認識多年的朋友，每次轉賬幾萬元，轉了不少次，最後投資了60萬元：「朋友叫我給身份證，我就給她了。給了身份證後，她為我登記。之後給了幾千元就有少少錢收，她又說不如再給一萬多，又有筆大數回來。衰就衰在信她，以為真，就一直投資直到今年7月份。2025年10月至今，我無兌過一分錢。」

苦主們稱，Fun Coffee最少有6個WhatsApp群組，每個都有幾百人，懷疑受騙的人數達到4000人，涉款過10億元。7月29日他們一同到警署報警。

陳女士（化名）做董事聲稱不知情，咖啡是早前參與飯局的贈品。（黃學潤攝）

不知情下做董事 「有人叫我交身份證」

公司註冊處資料顯示，有三間英文名有Fun Coffee的公司，分別在2025年底及2026年初註冊。記者找到其中一間公司的股東兼董事，是約50多歲的陳女士（化名）。她聲稱自己完全不知情，無成立過公司、無做過董事。

陳女士（化名）憶述，今年有人叫她拍個人照、提交住址及身份證號碼：「有個人無端端叫我影相給他，給他地址，我就不知是什麼。」陳女士聲稱有人用她的資料開公司，擔心會惹官非。她受訪後馬上去報警。

警方回覆稱，7月29日接獲一名女子報案，指懷疑其個人資料被人盜用以成立公司，案件列求警調查，交由商業罪案調查科訛騙案調查組跟進。

陳女士（化名）展示她幫街坊投資的記錄。（黃學潤攝）

下線過百人

陳女士是天水圍街坊，已經退休，平日喜歡落公園。她最初接觸到Fun Coffee，是受邀上鏡拍做運動片，拍一次收400元。之後她再被遊說，下載Fun Coffee應用程式，投資虛擬貨幣，更成為街坊的「上線」。

她的戶口，賬面有34.6萬美元，即270多萬港元，她自己投入了20多萬港元。陳女士承認，經她投資的「下線」，大約有100多人。

Fun Coffee九龍灣總部。（黃學潤攝）

總部門市人去樓空

《香港01》去過Fun Coffee總部、門市，全數人去樓空。九龍灣總部及旺角門市，貼出了欠租告示，稱7月起已欠租。

越南國家電視台2026年5月報道，當地公安部就警告過Fun Coffee疑為「龐氏騙局」。（VTV）

越南公安警告疑為「龐氏騙局」

2026年5月越南電視台報道，當地公安部就警告過Fun Coffee疑為「龐氏騙局」，現時該公司的越南官網，已經上不到。

證監會今年7月發帖文警告。（證監會Facebook圖片）

警方接獲115宗報案

證監會7月13日警告，「Fun Coffee GCM 專案」是可疑投資產品，聲稱集資用於科技研發和農業設備，提醒公眾可能蒙受全部損失。有幾多人向證監會投訴呢？證監會不評論。

香港警方稱截至7月27日，已收到115宗報案。案件已交由商業罪案調查科訛騙案調查組跟進。